Hiába suttogtam átkot a szélbe

Mitévő legyek? Meghalt a tinikori szerelemből felnőttkori szövetséggé szelídült barátságom főszereplője. Főhőse.
A kilencvenes éveit taposó édesapja tette közzé a gyászhírt a fia haláláról. Először azt gondoltam, rosszul olvastam, nem is róla van szó, de a kétségbeesett üzenetváltások, a kezdeti kételkedés, sőt, tagadás után nagy nehezen elhittem, órák múlva belenyugodtam a megváltoztathatatlanba, aztán végképp felfogtam, nincs többé, később kezdtem elfogadni, majd elgyászolni. Talán furcsa, de könnyebbség volt, hogy a közösségi médiában jelenlévő baráti kör egy emberként tette fel a hitetlenkedős, gyászos, emlékezős posztokat, szinte olyan volt, mintha együtt ülnénk egy kocsmában, mint rég’, egy-egy korsó sör mellett, és közösen búcsúznánk tőle. Búcsúztatnánk őt, aki elment közülünk. Hirtelen eltávozott, írnám, ha hivatalosan akarnék fogalmazni. De nem akarok. Ez nem a szofisztikáltság ideje, morgott veszettül a tudatalattim. Jóformán egész nap, eszelősen görgettem a barátokkal, ismerősökkel teli, netes arcképkönyvet, lázasan fürkészve, ír-e valaki arról, mi történt, hogyan történt. Ez a virtuális együttlét kellett a lelkemnek, hiszen hiába szaggattam meg avataros ruhámat, és suttogtam átkot a szélbe, hovatovább feleslegesen írtam meg a szeretteimnek a tragikus hírt, mert bár sajnálkoztak, ők mégsem voltak ott akkor, nem élték át azokat az élményeket, mint én, mi, akik ott voltunk. Vele. A gimiben akkor, amikor. Tanítás után akkor, amikor. Az osztálykiránduláson akkor, amikor. Az egyetemi vizsgaidőszakokban akkor, amikor. A koncerteken, a szombati házibulikon, a hajnali részegség tántorgásaiban akkor, amikor. És a későbbi felnőttévek során akkor, amikor. Amikor például a lányom született. Hol szorosabb, hol lazább kapcsolat, hol több, hol kevesebb találkozás, együttlét volt, elsodródtunk, összekoccantunk, de a lelkünk mélyén mégis ott szikrázott, hogy ő van. Most meg sehol sincs, hiába hívnám, keresném, hiába akarnék összefutni, beszélgetni, vagy csak pár pillanatra csetelni vele, csak a gyász van. Az maradt itt helyette. Meg az emlékek.
Eljött a másnap. Reggelre kelve, megharagudtam rá. Hogy mert meghalni? Megsemmisült vele életem egy része! Magával vitte gyerek- és kamaszkorom minden báját, amit csak ő láthatott.