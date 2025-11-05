Kihűlt a dubajicsoki-láz

cukrászdák;cukrász ipartestület;

2025-11-05 15:00:00 CET

A tavalyi őrület nagyon jót tett a cukrászdák forgalmának, idén azonban elmaradhat a csoda, bár az Év Bejglije mellett karácsonyi fatörzs verseny is indul majd.

Megmentette és bearanyozta sok hazai cukrászda és csokoládé-, valamint desszert manufaktúra 2024-es karácsonyát az internetről indult dubaji csoki láz, ami olyan keresetté tette a különleges édességet, hogy gyorsan az egekbe szökött fel a világpiacon a pisztácia árfolyama. Az idei év azonban - egyelőre - nagyon felemás a magyar cukrászdák számára. A hűvös tavasz miatt a fagylaltforgalom jelentős része kiesett és nincs olyan elsöprő erejű divathullám, mint amilyen a dubaji csoki volt tavaly, bár a realisztikus desszertek, a teljesen valósághű gyümölcs formájú édességek egyre keresettebbek, lehet, hogy ez lesz az idei év sláger terméke - mondta a Népszavának Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

Az éttermeknél mindenesetre kevésbé csökkent a cukrászdák forgalma, a szektorban kevesebb üzlet zárt be, de abban nincs különbség, hogy a hétköznapok gyengék, megfelelő bevételt leginkább csak hétvégén és ünnepek környékén tudnak elkönyvelni a vállalkozások. A hűvösen és emiatt nagyon gyengén indult fagylaltszezon miatti kiesést a forró nyári napokon sem lehetett behozni, amit nem vettek meg tavasszal, azt nyáron sem tudták már visszapótolni a vendégek, a mínuszok maradtak, és könnyen lehet, hogy az egész évet meghatározzák. Bár a Balaton saját fagylalt- és sütiversennyel, évente megújuló kreációkkal hódít új vendégeket, a tóparti nyár idén csendesebb volt, a forgalom - finoman szólva - a cukrászdákban sem döntött csúcsokat - mondta az ipartestületi elnök. Erdélyi Balázs hangsúlyozta, a közösségi média szerepe óriási a vendéglátás eme területén is, a versenyek révén az újdonságra éhes fiatal közösséget rendre sikerül megszólítani. A realisztikus desszert divat is a posztok révén terjed, a tiktokon és az instagramon posztolt almának, baracknak, mangónak vagy egyéb gyümölcsnek tűnő desszerttel készült fotó van annyira menő, hogy kifizetnek a vásárlók akár 2-3 ezer forintot is érte.

A cukrászok bánatára a realisztikus desszerteket nem lehet úgy tárolni, szállítani és ajándékba küldeni, mint a sokkal masszívabb dubaji csokit, a falatnyi krémes, gyümölcshabos (mousse-os) édesség leginkább helyben fogyasztásra alkalmas. Tavaly ősszel ilyenkor a dubaji csoki már letarolta az internetet és hihetetlenül nagy plusz forgalomhoz juttatta a divathullámot meglovagolni kész cukrászdákat és cukrászokat egészen karácsonyig. A mangós és pisztáciás ízek és termékek vezetik a cukrászdai toplistákat, édes mindegy, hogy milyen formában készülnek, átlagon felüli mennyiségben eladhatók. Szeretik a magyarok a málna, a kókusz, az alma, a barack és a kávé ízű édességeket, főként, ha azokból egy-egy szelet ára nem haladja meg az 1500 forintot.

Az árérzékenység a divatos termékeknél - mint a dubaji csoki és most, a realisztikus desszert – egyáltalán nem érezhető, ezekért 2-3 ezer forintot gyakorlatilag bárhol elkérhetnek a cukrászdákban. Az árakkal, illetve az áremeléssel csínján bánnak az üzletekben, noha az élelmiszer infláció továbbra is átlag feletti, ráadásul az édességek alkotóelemei, mint a vaj, a csokoládé és a gyümölcsök ára is elszállt, de ennek ellenére az idén csak 5-10 százalék között drágultak a késztermékek. "Nehéz is már többet emelni, de a költségek emelkedése miatt egyszerűen muszáj az árakat újra és újra átkalkulálni" - fogalmazott az ipartestületi elnök. Meg kell találni azt a határt, amennyiért még megveszi a vendég és megéri dolgozni vele, amiből rentábilisan tud működni az üzlet.