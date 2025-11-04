Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Fürst György volt szocialista politikus ellen

parkolás;nemzetközi elfogatóparancs;Fürst György;Centrum Parkoló Kft.;

2025-11-04 19:09:00 CET

Minden jel arra utal, hogy a budapesti parkolási maffiaként elhíresült ügyben elítélt egykori MSZP-s terézvárosi alpolgármester Izraelbe szökött a börtön elől.

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Fürst György, a VI. kerület volt szocialista alpolgármestere ellen – derül ki a rendőrség honlapjára hétfőn kitett körözési tájékoztatóból.

A nemzetközi elfogatóparancs tovább erősíti a feltételezést, miszerint a volt szocialista politikus Izraelben bujkálhat. A 444 írta meg október végén, hogy Fürst nem vonult be a börtönbe, hanem a jogerős, másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az alija-jogot, vagyis az izraeli letelepedési engedélyt.

A 24.hu információ szerint hamarosan az Interpol vörös listáján is szerepel majd a volt szocialista politikus. A lap ráadásul úgy tudja, hogy Fürst feleségének már tavaly nyár óta Izrael egyik tengerparti üdülőhelyén van lakcíme. Az elítélt kiadatását az Igazságügyi Minisztériumnak kellene kezdeményeznie, ám a tárca egyelőre nem válaszolt a lap megkeresésére.

Fürst Györgynek egyébként érvényes útlevelet és egy tiszta erkölcsi bizonyítványt kellett bemutatnia az izraeli belügyminisztériumnak az alija-kérelem elfogadásához. Az viszont rejtély, hogyan kaphatott tiszta erkölcsi bizonyítványt, hiszen korábban jogerősen elítélték, felfüggesztett börtönt kapott.

Mint arról beszámoltunk, Fürst Györgyöt a 2016 óta zajló Centrum-perben ítélte május 29-én a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen hat és fél év letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre. A férfit és csaknem két tucat társát különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt ítélték el, a bíróság aszerint az okozott összkár, ideértve az elcsalt adót is, meghaladja a tízmilliárd forintot.

A parkolási maffiáról

Fürst korábban a VI. kerület vagyongazdálkodásért felelős MSZP-s alpolgármestere volt, majd a Centrum Parkoló Kft. ügyvezetője és tulajdonosa lett. Ellene és 23 társa ellen még 2016-ban kezdődött meg a büntetőper, mintegy 3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények vádjával. A volt MSZP-s alpolgármestert két rendbeli, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, részben bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettével vádolták meg. 23 társát szintén hűtlen kezelés, sikkasztás, adócsalás és más bűncselekmények miatt helyezték vád alá.