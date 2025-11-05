Csúnyán mellément a nagy dobás

előzés;közösségi média;Instagram;streaming;tik-tok;

2025-11-05 06:00:00 CET

Zseninek képzelte magát, de az idei év egyik legnagyobb beégését hozta össze a Marlon névre hallgató streamer. A svéd srác hét napra tűnt el a közösségi médiából, állítása szerint ezzel pedig teljesen összezavarta az internetet. A valóság viszont az, hogy ez az egész attrakció nagyjából a lőtéri kutyát sem érdekelte. Önt is csúnyán átverték az interneten, de aggodalomra semmi ok.

Az elmúlt időszakban időről időre hozunk egy-egy érdekes jelenséget a manapság hatalmas népszerűségnek örvendő streamelés, azaz az élő videózás világából. Néhányan egészen magas szintre jutnak, IshowSpeed (Darren Jason Watkins Jr), illetve Kai Cenat már a legnagyobb sztárokkal kollaborálnak, de sokan mások is hatalmas követőtáborokat tudnak felépíteni. Erre az egyik jó példa Marlon Lundgren Garcia, aki 24 évvel ezelőtt született Svédországban, de ma már az Egyesült Államokban él. Marlon főként az IRL-streamekkel (in real life, azaz való életben történő élőzések) lett híres, a Twichen 1,3, a TikTokon 4,4, az Instagramon 3,5 millió ember követi. Ezek természetesen megsüvegelendő számok, de még azért messze van az igazán top kategóriás streamerektől (Ishowspeednél ezek a csatornák: Twitch 2,5 millió, TikTok 42,6 millió, Instagram 41,9 millió követő). Ezt azonban nem mérte fel rendesen (vagy nem akarta rendesen felmérni) Marlon és október elején szűk kilenc perces videóban mesélte el hangosan, amolyan jókora elégtétellel kacarászva, hogy ő bizony hét nap leforgása alatt teljesen átverte az internetet. Ez a, nevezzük szociális kísérletnek azonban a lehető legrosszabbul sült el.

Az ördögi mesterterv

„Hét nap. Semmi szó, semmi videó, semmi kivágott jelenet, semmi poszt, semmi. Rácsodálkozol, vagy éppen nem csodálkozol rá, miért csináltam ezt? Miért csináltam ezt a kísérletet? Miért csináltam ezt a videót? Miért voltam egy egész héten át inaktív?” – vezeti fel drámaian a videóját Marlon, amit aztán rögtön meg is válaszol: „Az internetet szerettem volna tesztelni. Látni szerettem volna, mennyire rossz, könnyű vagy nehéz tényleg átverni az internetet. Könnyű volt? Igen. Nehéz volt eljátszani? Igen. Hadd mondjam el nektek, hogyan vertem át hét nap alatt teljesen az internetet.”

Ezt követően a 24 éves srác kifejti, hogy öt szakaszból állt az ördögi mesterterve: elsőként jött a kiakadás, amikor a megszokott habitusához képest sokkal idegesebben élőzött. Jöhetett a második felvonás, az elvonulás, ekkor tűnt el a főhős hét napra a közösségi médiából. Harmadik lépésben jöhetett az internet összezavarása, ahol Marlon kopaszra vágatta a haját (egyébként ez a buzzcuthoz képest nem egy drámai változás) és úgy tett, mintha szerzetesnek állna Thaiföldön, pedig igazából csupán egy Los Angeles-i templomba ment el lőni egy fotót, és csupán szerzetesnek öltözött be, de az emberek az állítása szerint már tömegével beszéltek arról, hogy megőrült. Jöhetett a negyedik hozzávaló, ahol az ismert streamer és infuenszer barátait is bevonta a játékába, akik arról beszéltek a csatornájukon, hogy ötletük sincs arról, mi lelte a barátjukat. Utolsó felvonásként pedig jöhetett a végrehajtás, azaz levonni a konklúziókat és posztolni a szűk kilenc perces videót, amiben kiderül, az egész csupán egy délibáb volt.