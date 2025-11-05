Csúnyán mellément a nagy dobás

Az elmúlt időszakban időről időre hozunk egy-egy érdekes jelenséget a manapság hatalmas népszerűségnek örvendő streamelés, azaz az élő videózás világából. Néhányan egészen magas szintre jutnak, IshowSpeed (Darren Jason Watkins Jr), illetve Kai Cenat már a legnagyobb sztárokkal kollaborálnak, de sokan mások is hatalmas követőtáborokat tudnak felépíteni. Erre az egyik jó példa Marlon Lundgren Garcia, aki 24 évvel ezelőtt született Svédországban, de ma már az Egyesült Államokban él. Marlon főként az IRL-streamekkel (in real life, azaz való életben történő élőzések) lett híres, a Twichen 1,3, a TikTokon 4,4, az Instagramon 3,5 millió ember követi. Ezek természetesen megsüvegelendő számok, de még azért messze van az igazán top kategóriás streamerektől (Ishowspeednél ezek a csatornák: Twitch 2,5 millió, TikTok 42,6 millió, Instagram 41,9 millió követő). Ezt azonban nem mérte fel rendesen (vagy nem akarta rendesen felmérni) Marlon és október elején szűk kilenc perces videóban mesélte el hangosan, amolyan jókora elégtétellel kacarászva, hogy ő bizony hét nap leforgása alatt teljesen átverte az internetet. Ez a, nevezzük szociális kísérletnek azonban a lehető legrosszabbul sült el.
Az ördögi mesterterv
„Hét nap. Semmi szó, semmi videó, semmi kivágott jelenet, semmi poszt, semmi. Rácsodálkozol, vagy éppen nem csodálkozol rá, miért csináltam ezt? Miért csináltam ezt a kísérletet? Miért csináltam ezt a videót? Miért voltam egy egész héten át inaktív?” – vezeti fel drámaian a videóját Marlon, amit aztán rögtön meg is válaszol: „Az internetet szerettem volna tesztelni. Látni szerettem volna, mennyire rossz, könnyű vagy nehéz tényleg átverni az internetet. Könnyű volt? Igen. Nehéz volt eljátszani? Igen. Hadd mondjam el nektek, hogyan vertem át hét nap alatt teljesen az internetet.”