Kállay Kotász Zoltán: Ott fogsz

konyha;vers;emlékezet;

2025-11-08 08:00:00 CET

(Emlék 1982-ből)

Piszmogtam, kevergettem, kotorgattam,

tányéron hagytam a kelkáposzta-főzeléket,

nagyi dühösen felkapja, eltakarítja,

aztán az előszoba közepén felvetett fejjel rákezd:

„Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát…”

Ezerszer hallottam tőle,

aztán ezeregyedik alkalommal elgondolkodtam:

sírni tehát úgy kell, hogy lássák…

Mások előtt. Ha nem látják, az felesleges. Az csőd!

„Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát,

százszor megcsókolsz egy szál ibolyát…”

A második sort többnyire lespórolta,

kilógott a koncepciójából;

nem romantikázunk, most róla van szó, az anyáról, nagymamáról,

aki feláldozza magát a családjáért!

Miatta kell… amikor már… ahol már…



Nem ettem meg a kelkáposzta-főzeléket,

spenótot,

sárgaborsót,

tököt,

nem kaptam be, nem nyeltem le, nem bíztam, nem híztam…

„OTT FOGSZ MAJD SÍÍÍRNI, AHOL SENKI SE LÁÁÁÁT…!”

A nagyszoba közepén kuszált hajjal áriázik,

ha ő meghal, mindennek vége,

ha ő nincs, semmi sincs,

ríhatunk,

ő azonban felpáternoszterezik a Mennyországba,

nagy pacsi a tenyérbe,

„csüccs ide, Rózsikám, mellém,

a trónra!”



Holnap talán túrós tészta lesz ebédre.