Lukács Flóra: Megtartó feszültség

menekültek;vers;kivándorlás;

2025-11-08 08:00:00 CET

Hanyatt fekszel egy szikla peremén,

hátrafeszíted nyakadat,

két elcsökevényesedett mandulafenyő törzsében

megkapaszkodva nézed a Blake-fényű kavargást,



az ég helyét elfoglaló, áradó kedélyű

tenger tébolyát, a féktelen tombolást,

míg hátad bőrébe jelet horzsolnak a kövek.



*



Úgy állnak a vendéglősök a tavernák előtt,

akár a romtemplomok oszlopai,

monolitikus obeliszkek,

emlékőrzők, totemek,

az ég felé fordított csillagnéző szemeikkel.

Várják a barbárok bejövetelét.



A gyümölcsárus mesterséges fényben ázik,

árnya han-bíbor hústócsát vet a bejárat elé.

Gyökeret eresztve, ezüst ékszerekkel,

feketében olyan, mint Szaturnusz fája,

fügehalmok, körtedombok, gránátalmadűnék között.

Mellette zöld papagáj csivog a vésett kalitkában.



Kölykök cikáznak a platán körül,

haptikus késztetések tébolyában,

egyik a másikat űzve,

Szent György a sárkányt,

az első átjárón keresztül elívelnek,

mint akik itt se voltak.



A betondokkon csattan a vaspalló,

végigdübörög rajta

a hajó gyomrából kiáradó tömeg.



*



Vágyvezérelt vadak tébolyognak a falak között,

elmormolt imáik bűzlenek a szorongástól,

az esedezéstől, az átkozódástól,

a haláltól, a bizakodástól,

a csömörtől és a kétségbeeséstől,



a feltételezett lehetőségek végtelen sora

miatt érzett elkerülhetetlen veszteség ingere

hajszolja őket előre a légáram ellenében,



menekülnek az állandóság elől a folytonosságba,

száműzve magukat a villanásnyi idő

legzártabb régiójába.



Elgyötört testük szuggesztív, szabálytalan,

androgün szépségét nézed

a fények travesztiájában.



Kit nem izgat az otthontalanság kalandja,

a féken tartott feszültség állapotában.



*



Szamárháton kaptat a töredezett lépcsősorokon felfelé

egy szerzetes, a klastrom fűszerkertjében szedett

rozmaring, oregánó, zsálya illatát

húzva maga után.

Karján kutya harapásának friss sebe heged

az átvérzett kötés alatt.



Koncentrikus hullámokban terjedő,

mély, tompa, dübörgést hallasz,

a zsigereid rezonálnak.

Ahogy visszafele indulsz a főtér irányába,

ütemes robajjá erősödik.



A hússzagú füstköd, a légben rotálódó pernyék,

a felkavarodott por, és színes gőzök takarásában

a sziget zúgó dominanciaközpontja körül

meglátod a táguló, összezáruló embergyűrűt.



Összekapaszkodva forognak felhevült testükkel,

nyirkos, fekete hajukkal,

mozgásba hozva maguk körül a teret.

A zajló tömeg mozgása, a megzabolázhatatlan

erő dinamizmusa, az örök sodor

a mélybe ránt és felemel.



A hátad mögött burjánzó oleander törzsébe megkapaszkodva

nézed őket, mint akit árbócrúdhoz kötöztek

a viharos tengeren.