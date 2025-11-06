Kinek az érdekében?

Fidesz;nyugdíj;Orbán Viktor;Tisza Párt;

2025-11-06 06:00:00 CET

Isten őrizz, hogy bármi olyasmit megfogalmazzunk – megfogalmazzak –, ami arról szólna, hogy a kormány ne adjon a rászorultaknak és a kevésbé rászorultaknak valami extra pénzt. És nem csak azért óvom magam az ilyen kijelentésektől, mert a Fidesz, vagy annak csicska-hadserege nehogy nekem essen – netán Tisza-tanácsadóként azonosítson –, hanem mert nem akarnék abban a színben feltűnni, mint aki megfosztaná a magyar családokat a jobb élet reményétől. De azért az is furcsa, ahogy kormánypárt szórólapja, amely most Magyar Nemzet néven jelenik meg, azt hirdeti címlapján, hogy – idézem -: „A kormány a Tisza Párt ellenében is folytatja jóléti programját.” Ami termesztésen értelmetlen kijelentés, hiszen a Tisza Párt – valójában Magyar Péter – semmit nem tud tenni a kormány akarata ellen. Lehet más a véleménye, vélekedhet úgy, hogy a hatalom visszaél azzal, hogy a kezében van a büdzsé, és függetlenül attól, hogy miként is áll a költségvetés, belenyúl a közösbe, noha erre semmi fedezete nincs. Sőt azt is állíthatja, hogy kormány visszaél a kontroll nélküli világgal, amelyet ő teremtett, de bármit is mond, nincs döntési helyzetben, megakadályozni nem tudja.

De nem is ez a legnagyobb baj az idézett mondattal, sokkal inkább annak leleplező jellege. Az tudniillik, hogy a hatalmi gondolkodás kiinduló pontja valójában nem a nyugdíjasok segítése, hanem az ellenzéki párt sarokba szorítása. A pénzt ugyanis nem a Tisza ellenében kellene osztani – megint óvatosan: ha osztani kell egyáltalán – hanem mert minden orbáni kijelentés ellenére, amely szerint ő – mármint Orbán - mindenképpen megőrzi a nyugdíjak értékállóságát, a valóság az, hogy a nyugdíjak vásárló ereje egyre süllyed, a rendszer, amelyhez a kormányfő nem akar hozzányúlni egyre igazságtalanabbá válik. Szóval éppenséggel nem lenne indokolatlan egyfajta kiigazítás, vagy egy új szisztéma megalkotása, erre azonban a rezsim – másként: Orbán – nem hajlandó.

Addig is: nem ártana ha a hatalom nem a Tisza ellenében hozna döntéseket, hanem az emberek érdekében. Csak hát erre egyhamar nem kerül sor.