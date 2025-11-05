Magyar Péter közzétette az új Nemzet Hangja eredményeit, a magyarok 96 százaléka különadóval sújtaná az egymilliárd forint feletti vagyonokat

nemzeti konzultáció;Tisza Párt;nemzet hangja;

2025-11-05 14:09:00 CET

Gyermekbántalmazási ügyekben gyakorlatilag mindenki független vizsgálatot akar.

Magyar Péter szerdán kora délután a Facebookon ismertette a Nemzet Hangja szavazás második fordulójának eredményeit, amiben állítása szerint többszázezer magyar válasza szerepel. Kiemelte, hogy mindegyik kérdésnél 90% felett volt az igen szavazatok aránya. A pártelnök szerint a sokat emlegetett „megbillenés” most történt meg, a Tisza pedig egyértelműen többségben van a Fideszhez képest.

A kérdések és az eredmények így néznek ki:

1. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány 9%-ra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?

98,23% igen, 1,77% nem

2. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot, és évi 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?

98,29% igen, 1,71% nem

3. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány már az egymilliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vessen ki?

96,41% igen, 3,59% nem

4. Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?

90,81% igen, 9,19% nem

5. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány független vizsgálatot indítson az elmúlt évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

99,86% igen, 0,14% nem

A Tisza Párt elnöke ennek kapcsán arról ír, a Fidesz elvesztette a kapcsolatot a valósággal, és nem a magyar emberek érdekeiből cselekszik.

A Nemzet Hangja szavazáson a Tisza párt applikációján keresztül lehetett részt venni. A koncepció szerint a kérdőív azért van, hasonlóan a Fidesz nemzeti konzultációjához, hogy a magyar alakítói lehessenek a legfontosabb döntéseknek, ne elszenvedői.

Ez a Nemzet Hangja második köre volt, 2025. október 1-én indította el az adócsökkentésről, vagyonadóról, nyugdíjemelésről, családtámogatásokról és a gyerekbántalmazási ügyek feltárásáról szóló fenti kérdésekkel. Az első Nemzet Hangja eredményeit még 2025 áprilisában tették közzé.