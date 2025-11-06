Nézelődő;

2025-11-06 06:00:00 CET

Nézelődő

Fekete-fehér márványburkolatra cseréltette az eddigi art deco stílusú zöld csempeburkolatot és aranyszínű csaptelepeket szereltetett fel Donald Trump az Abraham Lincoln egykori kabinetjéhez tartozó, a Fehér Házban található fürdőszobában, derült ki a Trump által a Truth Social közösségi médiafelületen megosztott fényképekről, írja a BBC. Trump a Fehér Házban zajló átalakítások legújabb állomásáról szóló posztjában kijelentette, hogy az 1940-es években, Truman elnök által elrendelt korábbi felújítás során alkalmazott burkolatok nem illeszkednek a Lincoln-korszakhoz.

A mostani átalakítás részeként nemcsak a falakra került márványburkolat, aranyszínűre cserélték a mosdókagylónál, illetve a fürdőkádnál található csaptelepeket is, továbbá szintén aranyszínűek a fürdőszoba más berendezési tárgyai, a plafonvilágítást pedig kristálycsillárral oldották meg.

A Lincoln elnök egykori kabinetjéhez tartozó fürdőszoba átalakítása a Trump által a Fehér Házban elrendelt nagyszabású átépítések újabb állomása. Ennek finanszírozását az elnök szerint ugyanúgy nem adófizetői pénzből fedezték, mint a keleti szárnyhoz több millió dollárért hozzáépített bálteremét, hiszen Trump szerint az építési költségeket ő és néhány barátja finanszírozzák.

Mit lehet mondani? Az amerikaiak még olcsón megúszták.

Mert mi ez az amerikai hiszti a magyar valósághoz képest, Trumpnak van még mit tanulnia kelet-európai úttörőjétől. Persze, a fürdőszoba csak az első lépés a nagy Átépítés felé (ó, Gorbacsov, bocsásson meg!). Mi egy fürdőszoba a Várnegyedhez és csatolt részeihez képest, ahol a magyar építészszakma tiltakozása ellenére sikerült a tömény hazugságot beépíteni a magyar valóságba. A gond ezzel csak annyi, hogy ez a építészeti mimikri hosszú ideig velünk marad, figyelmeztetésül: a hazugságot nem egyszerű lemosni egy város arcáról, még ha a politikából ki is radírozták. Azt már tudjuk, tapasztaljuk, hogy a hatalom, ha dölyfös-akaratos, milyen ízléstelenségekre képes, az meg az autokráciákra jellemző, hogy mind úgy gondolja, saját nagyságát meg kell örökítenie a térben is, hátha akkor az időben is halhatatlan marad. Az már sajátos adottság, hogy a magyar építészet és a közönség szerencsétlenségére a hatalom ma gyűlöli a fát, az erdőt, viszont a kelleténél jobban szereti a térkövet.

Ami Trump báltermét illeti, ígéretével ellentétben mégis eldózeroltatta a Fehér Ház keleti szárnyát, hogy felépüljön a gigantikus bálterem. A 27 ezer négyzetméteres épületrész vitatott volt, már csak azért is, mert alapterülete kétszer nagyobb magánál a Fehér Háznál, de azzal különösen, hogy ehhez teljes egészében a földdel tették egyenlővé a Theodore Roosevelt alatt 1902-ben épített, majd Franklin Delano Roosevelt idején, 1942-ben mai formájára kialakított keleti szárnyat – jegyzi meg a Telex.

Az átalakítás republikánus körökben is visszatetszést keltett. A Guardian felidézte George W. Bush szövegírója, David Frum X-en tett bejegyzését: „Valami mélyen szimbolikus van abban, hogy Trump bontógolyóval ment a Fehér Háznak (...) a bontást a kormányzati kegyeket kereső haverok és bennfentesek pénzéből fizeti (...) és a republikánusok elfogadják, hogy Trump a közvagyont magántulajdonként kezeli.” Mély baj van az amerikai demokráciával is.