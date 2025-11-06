Aki lowkey goated lett a Liverpoolban

futball;Liverpool;Szoboszlai Dominik;

2025-11-06 06:00:00 CET

A Liverpool a nyáron bődületes klubrekordot döntött elköltött pénz terén az átigazolási szezonban. Elsősorban Florian Wirtz érkezése után sokan úgy látták, Szoboszlai Dominik innentől kezdve washed up-játékos lesz Arne Slot csapatában, a magyar középpályás azonban eddigi teljesítményével elcsendesítette az oppokat és szinte egy személyben carryzi a gödörben lévő címvédőt.

A Liverpool tavaly bár abszolút smashelte a Premier League-et és végül 10 pontos előnnyel nyerte meg a ligát az Arsenal előtt, rengetegen disselték a csapat vezetőségét, hogy miért nem hajlandó megfelelően invesztálni az együttesbe. Richard Hughes sportigazgató ezen a nyáron úgy döntött, itt az idő elkezdeni építeni a jövő alakulatát, és komoly shopping spree-t tartott: a klub végül 484 millió eurót tapsolt el a nyáron, ami brutális átigazolási rekord lett.

A nagy flexin után sokan aggódni kezdtek amiatt, hogy az elmúlt két szezonban összességében alapember Szoboszlai Dominik innentől kezdve finished játékos a Poolban, ez eddig azonban óriási capnek tűnik, a 25 éves középpályás köszöni szépen és spameli a W-kat a mostani szezonban.

Szoboszlai hellyeah, Wirtz hellnah

Először nézzük az eddigi straight facteket: cikkünk megírásáig a Liverpool címvédőként a Premier League hetedik helyén szerénykedik 15 megszerzett ponttal. Ami aggasztó az alakulat számára, hogy a legutóbbi négy bajnokiját egytől egyig elvesztette. A Ligakupából a legjobb 16 között búcsúzott, a Community Shieldet elbukta a Crystal Palace ellen, a Bajnokok Ligájában két győzelemnél és egy vereségnél tart.

A fent említett érkezők mellett fontos megemlíteni, hogy a csapattól a nyáron olyan kulcsemberek távoztak, mint Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz és Darwin Núnez, Diogo Jota pedig tragikus autóbalesetben életét vesztette. Az őket pótolni igyekvő új érkezők igencsak más játékstílust képviselnek, mint elődjeik: a progresszív passzokban jeleskedő Alexander-Arnold helyett Frimpong sokkal inkább a gyorsaságával próbál zavart okozni az ellenfelek védelmében, Díaz helyett nem érkezett klasszikus balszélső, Kerkez dinamikája és lendülete egyelőre nagyon nem illik bele a Liverpool stratégiájába (a legtöbbször balszélen játszó Cody Gakpo egyelőre nem nagyon szeretne összejátszani a magyar balhátvéddel), klasszikus 6-os pozícióra (mélységi középpályás) nem érkezett új ember, továbbra is Szoboszlai mellett Ryan Gravenberchnek és Alexis Mac Allisternek kell megoldani ezt a role-t, miután Wirtz a támadóharmadban érzi csak otthonosan magát.

Az erőnléttel és a megfelelő fizikummal szintén hadilábon áll a Liverpool, Leoni szinte rögtön keresztszalagszakadást szenvedett, ami miatt hosszú hónapokra kidőlt, de az újak közül Isakot és Frimpongot is vissza-visszatérő kisebb problémák gyötrik.

Kicsit az az ember érzése, hogy a vezetőség és Slot mintha elbeszéltek volna egymás mellett a nyáron abban a tekintetben, hogy miként kéne megerősíteni a csapatot, ennek az eredménye az eddigi káosz. A két új világsztár egyaránt pocsék formában van, Wirtz 935 játékperc (13 tétmérkőzés alatt) három gólpasszt, Isak 8 találkozó alatt egy góllal és egy gólpasszal szerénykedik.