A hagyomány és a modernség egyensúlya – Búcsú Csemiczky Miklóstól

2025-11-07 19:45:00 CET

A 71 éves korában, súlyos betegség után elhunyt Csemiczky Miklós zeneszerzőtől november 8-án, szombaton vesznek végső búcsút családtagjai, barátai, tanítványai és tisztelői a kisoroszi katolikus temetőben.

Csemiczky Miklós (1954–2025) a kortárs magyar zene egyik legjelentősebb, ugyanakkor legcsendesebben alkotó mestere volt. Budapesten született, a Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában Kocsár Miklós, a Zeneakadémián Sugár Rezső és Petrovics Emil növendékeként tanult zeneszerzést. 1982-ben Vonósnégyesével, egy évvel később II. fúvósötösével nyert díjat a Budapesti Tavaszi Fesztivál nemzetközi zeneszerzőversenyén. Tanárként több generációt nevelt. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított, miközben nemzedékek formálójaként a magyar zeneélet egyik legelismertebb pedagógusává vált. Szakmai munkáját Erkel-díjjal, Bartók–Pásztory-díjjal és Érdemes Művész címmel ismerték el.

Az 1980-as évek elején Selmeczi Györggyel, Vajda Jánossal és Orbán Györggyel alkotói műhelyt hozott létre, amelyet a szakma Négyek néven emlegetett. A közösség a zenei avantgárd radikalizmusával szemben az újraértelmezett tonalitás, a hagyomány és a modernség egyensúlyát kereste.

„Erős indíttatásunk volt annak az avantgárdnak az elhagyására, amelyben mi is gyökereztünk tanulmányi éveinkben és utána nem sokkal, de amiből hamar kiábrándultunk, s az évszázados hagyomány felé fordulva neotonális nyelvezetet alakítottunk ki. Erre mind a négyen hamar rátaláltunk, persze a lehetőségek az egyes darabokon keresztül variálódtak, s nem is kristályosodtak ki teljesen. Minden nyelvezetnek meghatározó eleme, hogy miként viszonyul a disszonanciához. Az avantgárd voltaképpen kioltotta a disszonancia fogalmát... Amikor a neotonális nyelvre rátaláltam, igyekeztem elkerülni az avantgárd korszak ellenőrizetlen disszonanciáit” – mondta egy tavalyi, hetvenedik születésnapján adott interjúban.

Az utóbbi évtizedekben Kisoroszi vált életének és alkotásának központjává. A faluhoz a táncos és koreográfus Györgyfalvay Katalin révén kötődött, aki bevezette őt és zeneszerző-társait a Duna-parti világba. Az ezredfordulón Csemiczky, Selmeczi, Vajda és Orbán közösen vásároltak házrészeket Jordán Tamástól és Lázár Katitól egy régi parasztházban, ahol az évek során sajátos közösség, szakmai műhely alakult ki. Több évtizedes hagyomány, hogy minden nyáron egy nap a volt tanítványok „elzarándokolnak” Kisorosziba egy egész napos együttlétre – a baráti beszélgetések és zenei eszmecserék különleges ötvözeteként.