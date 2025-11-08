Érdekesen kezdődő számsor, halmozódó nyereményalap az ötös lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 45. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
12 (tizenkettő)
24 (huszonnégy)
30 (harminc)
79 (hetvenkilenc)
Joker: 954016
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 69 darab, nyereményük egyenként 693 450 forint;
3 találatos szelvény 3686 darab, nyereményük egyenként 13 665 forint;
2 találatos szelvény 75 108 darab, nyereményük egyenként 2515 forint.
A jokeren nem volt telitalálat.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 5 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 1,22 milliárd forint.