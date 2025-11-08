Érdekesen kezdődő számsor, halmozódó nyereményalap az ötös lottón

Sz. Zs.

Telitalálatos szelvény egyik szombati sorsoláson sem akadt, egy hét múlva 1,3 milliárd forintál is többet érhet majd a kihúzandó öt szám.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 45. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

12 (tizenkettő)

24 (huszonnégy)

30 (harminc)

79 (hetvenkilenc)

Joker: 954016

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 69 darab, nyereményük egyenként 693 450 forint;

3 találatos szelvény 3686 darab, nyereményük egyenként 13 665 forint;

2 találatos szelvény 75 108 darab, nyereményük egyenként 2515 forint.

A jokeren nem volt telitalálat.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 5 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 1,22 milliárd forint.