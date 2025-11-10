Tudatlan apostol

Takács Péter;

2025-11-10 06:00:00 CET

A belügyminisztérium egészségüggyel büntetett államtitkárárának nagy mondásaival jól járna a Hócipő. Nálánál lényegesen bölcsebb háziorvos kollégáinak lehülyézése után megalkotta a nemzeti vécépapír-rendeletet, amelyen még meg sem száradt a… tinta, máris új sületlenség pattant ki félelmetesen erős központi idegrendszeréből. Úgy érezte, hogy a minisztériuma tudatlanságát fémjelző egészségügyi szervezési abszurditást neki kell ország-világ előtt védelmébe venni.

Ebben most nem tévedett. Nincs épeszű ember, aki átvállalná tőle a megoldhatatlan feladatot.

Az bírt megtörténni nemzeti szép hazánkban, hogy elfogyott minden időpont ingyenes ultrahang vizsgálatra. Azt nem tudjuk, hogy meddig, talán erre az évre, vagy csak örökre? Mindegy. Később megmagyarázom, hogy mi az egészben az orvosszakmai tudatlanság, de előbb el kell mondanom, mi történik.

Képzeljük el, hogy a NER jóságának bizonyítására a Belügy menetrendbe állít egy Budapest-Eldorádó légijáratot, hetente egyszer egy kétszáz személyes utasszállítóval. A jegyeket online lehet megvásárolni - ingyen. Nem lehet kétségünk, hogy a foglalások minden helyet betöltenek az idők végezetéig. Sokan foglalnak majd helyet méhmagzatuknak, hogy mire nagykorú lesz Isten áldása, mehessen ingyen Eldorádóba. Ha csak a méhmagzat nyugdíjba menetele idejére kap utazási időpontot, kivárja. Persze akinek pénze van és Eldorádóba vágyik, az mehet és megy is. Annak viszont elég gyorsan ki fog derülni, hogy Eldoradóban már nem minden arany, ami fénylik.

Nézzük a szakmát. Felesleges és reménytelen erőfeszítés az ultrahang vizsgálatot a képalkotó diagnosztika alapvizsgálatának tekinteni.

Racionálisan működő egészségügyekben már kábé húsz éve a CT (illetve az MRI) az első választandó képalkotó diagnosztikai eljárás. Gyorsabb, olcsóbb, objektívebb az ultrahangnál. Kapacitása a végletekig fokozható. Hamarosan a mesterséges intelligencia fogja pótolni a jelenlegi (táv)leletező orvost. Az ultrahang drágább és szakmailag értékesebb vizsgálat, funkcionálisan ábrázolja a szerveket, viszont a kapacitása véges.

Ha az államtitkár úr és online szervező belügyesei, valamint egynémely egészségügyi közgazdászok egyetlen (6 órás!) munkanapot eltöltenének egy szakrendelőben, meglepődnének. Még az is lehet, hogy legújabb mérhetetlenül szakértelem-mentes, továbbá végtelenül és általánosan hátrányos intézkedésük miatt elszégyellnék magukat. Ugyanis éppen a legfontosabb képalkotó vizsgálatokat (CT és MRI) teszik még az eddiginél is elérhetetlenebbé egy ostoba, indokolhatatlan „öngyilkos” államosítással.

A szerző orvos.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.