Zseblexikon Zsolti bácsival

Zseblexikon;

2025-11-12 06:00:00 CET

ANYANYELV-BORZONGATÓ. A hátborzongató mintájára alkotott fogalom. Számomra a shoppingol vagy a lekabátol (a köznyelvben), vagy a presszingel (a tévés sportcsatornákon) ilyen. Lásd még a reklámokból: Fomód van? Megaárparádé.

BÉKEMENET. 1. Húsvéti tüntetések az NSZK-ban a hidegháború idején. 2. Kormánypárti tüntetés Magyarországon, afféle hideg (polgár)háborús fogalom.

BÓK. Férfiak szépeket mondanak egy nőnek. Tipikus rossz válasz: ó, ezt a ruhát a turkálóban vettem. Á, ez a blézer már huszonöt éves. Jó válasz: köszönöm + egy mosoly. Aztán témát váltunk.

DINOSZAURUSZ. Peches állat. Noé nem vette fel a Facebook-csoportjába.

DIPLOMÁCIA. Habár a politika legkifinomultabb ága, hatalmas múlttal, tapasztalattal és protokollal, olykor mégis logikátlan. Kész elismerni nem létező államokat (pl. arab Palesztina) miközben nem ismer el évtizedek óta létező országokat (pl. Tajvan, Észak-Ciprus).

HALOGATÁS. Szerintem még nem kell. Miért pont most? Tök felesleges. Majd jövőre. Férfi princípium, habár nőkkel is előfordul.

HISZTI. Túlhajtott érzelmi reakció. Indokolatlan mértékű zrí, mely gyakran kiabálásba vagy sírásba torkollik. Női princípium, bár férfiakkal is előfordul.

ÖRÖK. „Ábécére tanítod a gyermekeket, Galeotto? Oktass hajfestést, fölvet a pénz mihamar”. (Janus Pannonius)

PINGVIN. Nézem az Animal Planet tévécsatornát. Kiderül, egy védett pingvinkolónia egyedeit CT vizsgálatnak vetik alá. Mindet. Akkor is, ha nincs panaszuk. Preventív alapon. Tessék mondani, nem lehetne minden két pingvin után egy magyar beteget is megvizsgálni?

SZUVERENITÁSVÉDELMI HIVATAL. I. vicces nevű hatóság, mely Orbán Viktor hatalmának szolgálatában áll. II. Hatóság, melynek puszta létezése, ill. elnevezése kérdéseket vet fel. a) Ki vagy mi védelmezi azoknak az országoknak a szuverenitását (az ENSZ tagállamok 98-99 százalékáét) ahol nincs ilyen hivatal? b) Magyarország szuverenitását a NER első bő évtizedében senki, ill. semmi sem védte? c) Ha valaki igen (pl. kormány, fegyveres erők, titkosszolgálatok), akkor rosszul végezték munkájukat, és ezért kellett az új hatóság? III. Vlagyimir Putyin orosz autokrata egyre gyakrabban avatkozik be hazánk függetlenségébe, verbális és propaganda segítséget nyújtva Orbán Viktornak. Izgatottan várjuk a Hivatal tiltakozását.

ZSOLTI BÁCSI. I. szimbólum. Jelképe annak a politikának, amely - saját meghirdetett elvei ellenében - sorozatosan együttműködik olyan emberekkel, netán kitüntetéseket adományoz olyan személyeknek, akik utóbb vaskos erkölcsi botrányba keverednek. II. Az ártatlanság vélelme Semjén Zsoltot is megilleti. Amiképp azokat is, akik épp a Fidesz ellenfelei vagy ellenségei. Nem mérhetünk kettős mércével.

VÖRÖS = PIROS. Mégis: vöröshagyma, vörös zászló, vörösbor, vöröshangya, Vörös Hadsereg – sohasem piros. Piros – fehér – zöld, piros tulipán, pirospaprika, pirospozsgás, piros tojás – semmiképpen sem vörös. Ámde vörös rózsa és piros rózsa, vörös szegfű és piros szegfű, vérvörös és vérpiros. Vagyis mégiscsak piros = vörös. Weöres Sándorról, Piros Ildikóról legközelebb.