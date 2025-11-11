TRUMP néven alakult szélsőjobboldali párt Belgiumban

szélsőjobb;Brüsszel;Belgium;pártalapítás;Donald Trump;populizmus;

A nyíltan populista párt célja, hogy szövetségi szinten, valamint a 2029-es európai parlamenti választásokon elinduljon, de azt sem zárja ki, hogy Brüsszelben is megméretteti magát.

Belgiumban új, szélsőjobboldali párt alakult TRUMP néven – számol be a Bruzz nevű helyi hírportál alapján a Politico.

A brüsszeli lap szerint a pártot a belga Nemzeti Front (NF) korábbi elnöke, Salvatore Nicotra alapította. A TRUMP egy mozaikszó, amely a „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes”, magyarul a „Mindannyian Egységben a Populista Mozgalmak Uniójáért” kifejezést takarja. A párt a korábbi vallon szélsőjobboldali formációk, a Chez Nous és az NF utódjaként jött létre.

„Donald Trump a populizmus végső szimbóluma. Megtestesíti mindazt, amit képviselünk” – nyilatkozta Nicotra. Hozzátette, a TRUMP nem támogatja a szeparatizmust, ellentétben a flamand Vlaams Belang párttal, és célja, hogy szövetségi szinten, valamint a 2029-es európai parlamenti választásokon is induljon. Nicotra úgy jellemezte az új formációt, mint „jobboldali populista pártot, szociális irányultsággal”.

A párt alapítói között több korábbi NF-tag is megtalálható, köztük Emanuele Licari, akit korábban a Vlaams Belang kizárt, miután a párt azzal vádolta, hogy nyíltan dicsőíti a fasizmust. A TRUMP hivatalosan november 30-án kezdi meg működését, és Nicotra nem zárta ki, hogy Brüsszelben vagy önkormányzati választásokon is megméretteti magát.

A Politico megjegyzi, noha Donald Trump néha „Európa elnökének” is tartja magát a brüsszeli politikára gyakorolt befolyása miatt, talán még ő sem számított arra, hogy a belga fővárosban a szavazólapokon is szerepelni fog a neve.