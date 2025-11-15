Tim Mariann: Nem mindenkinek

vers;angyal;álmok;

2025-11-15 08:11:00 CET

„Ha az ember sokat álmodik, gyorsabban nő.” (Émile Ajar)

szatyraim a hatodikra gyalog cipelem

napra nap tanulok mind egy kérdés körül

liftezni csak az üres gyomromnak lehet

tudnom kell lehet-e élni szeretet nélkül



senki se tudja mikor születtem

Belleville utcáin loptam mind a tíz évem

anyám festett arcát újra látni vélem

ő igéz minden szoknyalibbenésben



egy kék bohóc a járdaszélen néha mellém áll

kicsiny hegedűjén csöndet muzsikál

szomorú dalától oly könnyű leszek

cigarettafüstként szállok el a város felett



rajtad kívül mindenki fütyül rám

tőled kaptam a könnyeimet

lehetnék zsidó vagy hithű muzulmán

most szabadult apám sehogy se szeret



*



ábrándjaim netovábbja pezsgő és lazac

arcomra esetlen mosolyt mázolok

az álmok teremtménye vagyok

higgy bennem cserébe reményt adok



páratlan vagyok a magam nemében

a természet törvényeire teszek

örök páratlanságra ítélt szerencsétlen

nehézsúlyú bokszolóból pillangó leszek



fekete ajkaim mély vörösbe mártom

hív a Bois de Boulogne kéjszava

megszentelt az elárult afrikai nap

bőrömön ragyog-rohad az éjszaka



nézz rám, mondd, hogy gyönyörű vagyok

bánatukban meghalnak értem az angyalok