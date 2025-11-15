vers;angyal;álmok;

Tim Mariann: Nem mindenkinek

                                                                                        „Ha az ember sokat álmodik,                                                                                                             gyorsabban nő.”                                                                                                                    (Émile Ajar)

szatyraim a hatodikra gyalog cipelem
napra nap tanulok mind egy kérdés körül
liftezni csak az üres gyomromnak lehet
tudnom kell lehet-e élni szeretet nélkül

senki se tudja mikor születtem
Belleville utcáin loptam mind a tíz évem
anyám festett arcát újra látni vélem
ő igéz minden szoknyalibbenésben

egy kék bohóc a járdaszélen néha mellém áll
kicsiny hegedűjén csöndet muzsikál
szomorú dalától oly könnyű leszek
cigarettafüstként szállok el a város felett

rajtad kívül mindenki fütyül rám
tőled kaptam a könnyeimet
lehetnék zsidó vagy hithű muzulmán
most szabadult apám sehogy se szeret

                    *

ábrándjaim netovábbja pezsgő és lazac
arcomra esetlen mosolyt mázolok
az álmok teremtménye vagyok
higgy bennem cserébe reményt adok

páratlan vagyok a magam nemében
a természet törvényeire teszek
örök páratlanságra ítélt szerencsétlen
nehézsúlyú bokszolóból pillangó leszek

fekete ajkaim mély vörösbe mártom
hív a Bois de Boulogne kéjszava
megszentelt az elárult afrikai nap
bőrömön ragyog-rohad az éjszaka

nézz rám, mondd, hogy gyönyörű vagyok
bánatukban meghalnak értem az angyalok

Egy az élete java részét Budapesten, telefonos lelki segélyt nyújtó pszichológusként élő férfi úgy dönt, a nyugdíjas éveit egy óceániai szigeten tölti. A saját szorongásai és dilemmái elől menekülve, ebben az új világban újraértelmezi a hazájához, valamint az élethez és annak végességéhez való viszonyát is. A lassan egy évtizede Malajziában, illetve Indonéziában otthonra lelt, Most és halála óráján című regénye megjelenése alkalmából hazalátogató Barnás Ferenccel beszélgettünk – míg végül felsejlett az élet értelme is.