Hajnali üzenet

adó;választási kampány;

2025-11-13 06:00:00 CET

Egy november eleji reggelen hajnali fél hatkor jelzett a telefonom. Ilyenkor a halandó ember arra gondol, hogy a családban történhetett valami, szem kinyit, telefonért tapogatózik, szemüveg fel, ugyan mi történhetett. Egy felhívás érkezett: "Tiltakozzunk az adóemelés ellen!".

A levél az info@kormány címről jött, így küldtem is válaszként egy nem udvariatlan, de határozott üzenetet: előbb szíveskednének a saját portájukon rendet tenni. Ezután visszaaludtam, bár ez nem igazán hír értékű cselekedet.

Hihetetlen és felelőtlen módon ígérget a kormány. Tizennegyedik havi nyugdíjat a nyugdíjasoknak, adómentességet a kedvezményezetteknek, közben meg ágaskodik az egykulcsos személyi jövedelemadó fenntartása mellett, és Európa talán legnagyobb ipari beruházási/letelepedési támogatását osztogatja. Szórja a pénzt nyakló nélkül, csak hát azt lenne jó tudni, ugyan miből. A kasszában nincs pénz, és a jelen állapotot vizsgálva nem is látszik, hogy valamikor lenne, hacsak nem kezdjük el Brüsszelt megint szeretni.

Még hogy a Fidesz nem tervez adóemelést! Augusztus közepén lényegében minden médium közreadta - kivéve természetesen a propagandasajtót -, hogy 2026 januárjától több adónem is jelentősen emelkedik Magyarországon, az inflációkövető rendszer miatt. Ilyenek a benzin, a dohány jövedéki adója, a gépjármű- és cégautó adó, az átírási illetékek, a regisztrációs adó. Inflációt követően emelkednek az autópálya díjak is, amelyek már így is a horror kategóriában vannak, és az ársapka sem lesz olcsóbb.

Eközben az erősödő ellenzéktől sehol sem láttam semmit írott programként vagy szóban felvázolt tervként az adóemelésről, de ennek ellenére már minden rosszat hallottam róluk. Óriásplakátok tízezrein sulykolja a kormány, hogy - szerinte legalábbis - mire készülnek.

Egyébként az adók és illetékek emelésének kormányzati indoklása tanítani való: a változás oka szerintük nem csupán az infláció, hanem a statisztikai módszertan, a rezsicsökkentés és az időjárás együttes hatása. Tehát mi következik ebből: ki okozta az inflációt és miért? Ha változik a statisztikai módszertan, akkor jobb lesz vagy még rosszabb? A rezsicsökkentés eddig össznépi ajándék volt, eszerint mégis van költsége? De az igazi jolly joker az időjárás, erre mindig mindent rá lehet kenni. Amit elfelejtettek hozzáírni, engedelmükkel kiegészítem, mert kár lenne kihagyni: ez pedig a háborús vészhelyzet. Európában hány országban van még ilyen?

És egy kérés a végére: kéretik szépen elkerülni az olyan megfogalmazást, hogy ezt adtuk, ezt kapták az emberek, a nyugdíjasok, a társadalom stb. Tisztázzuk: a pénzünk és a nemzeti vagyon a rendszerváltás óta történt "optimalizálása" utáni maradékból, amiből az urak szerényen megélnek - mert az urizálás nagyon nem szép dolog - ennyi maradt, és valamennyit mégis csak illő a köz javára fordítani, hogy békesség legyen. Kár, hogy az 2010 óta, hiába telt el egy fél emberöltő, azaz tizenöt év, csak ennyire futotta.

Nos, ki emel adót és ki nem?

A szerző agrármérnök.