A boldogság tanítása

Tanítani a boldogságot? Miért? – csodálkoztam, amikor a moziban megláttam Őszentsége, a Dalai Lámával készült interjúfilm plakátját, amelyen a kilencvenéves Tendzin Gyaco egy teniszlabda nagyságú földgolyóbist tart a kezében, mintha Atlaszt kis időre tehermentesítve átvállalta volna a Föld megtartását. A tekintetéből sugárzik a kíváncsiság, fáradhatatlanul kutató és töprengő elméje, boldogságvágya és igazság utáni sóvárgása adja személyisége varázsát. A film forgalmazója, a JUNO11 Pictures egy meglepetéssel kedveskedett. A vetítés előtt sötétségbe borult a nézőtér, és Papp János színművész az ő összetéveszthetetlen, bársonyos orgánumával egy asszimilációs-meditációs légzőgyakorlattal vonta be a nézőket egy szellemi közösségbe, az elkövetkező gondolatok tisztább érthetősége és mélyebb befogadása érdekében. Elhatároztam, nagyon figyelek a filmben elhangzó intelmekre, mert a hírek szerint Őszentsége ezúton szólt utoljára nyilvánosan híveihez és a Föld összes lakójához, tehát hozzám is.
A képi világ két pólus között mozog: a békés természeti táj, a játszadozó kisgyermekek, az imádkozó emberek, és a háború pokla egyaránt megfér a kivetítőn. Pontosan úgy, mint az emberek fejében a szeretet és a gyűlölet, és az ebből fakadó jóságok és gonoszságok. A film egy vallási vezető, egy szent ember életében is jelenlévő háború és béke lenyomata, és az abból származó tanulságok levonása, amiből mi, nézők erőt meríthetünk, és mentálisan épülhetünk. A Láma megkönnyíti a dolgunkat az összegzéssel, emiatt tanításaiból azt visszük haza a moziból, amit csak akarunk, főképp talán azt, amiből hiányt szenvedünk. A Dalai Láma az őt ért összes atrocitás ellenére a fizikai, szellemi és lelki béke nagykövete, aki együttérzésre szólít fel, és meghagyja számunkra azt a reményt, hogy a mindannyiunk közös játszótere, a világ, egy jobb hely lehetne, ha a szeretet, és egymás elfogadása állna az életünk középpontjában. Kiemeli a közösségi cselekvés fontosságát az egyéni felelősség hangsúlyozása mellett, megbocsátást hirdet, és felszólít minket, hogy a boldogságot ne kívülről várjuk, mert az bennünk rejtezik.