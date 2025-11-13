Pénteken jön az újabb tüntetés, holtpontról mozdítanák ki ügyüket a futárok

tüntetés;ételfutár;Wolt;Foodora;

2025-11-13 16:52:00 CET

Vannak olyanok, akiknek a hónap végén nominálisan is kevesebb marad a kezükben, mint amennyivel kezdték.

Pénteken a budapesti Kálvin téren újabb demonstrációt szervez a Futárok Ligája, többek között a magasabb díjazás, a jobb munkakörülmények és a működési formájukhoz közelebb álló, azaz életszerűbb adózási rend érdekében – mondta a Népszavának Tóth Gergely, „Greg”, a szervezet képviselője. A megmozdulásra azért van szükség, mert az utóbbi hetekben és hónapokban ezeken a területeken – amelyekre már idén többször is rámutattak – nem történt érdemi előrelépés. Pontosan ezért szeretnék – a demonstrációval – kimozdítani a megbeszéléseket és azok előkészítését a jelenlegi holtpontról. A szervezet ugyan számos alkalommal egyeztetett az elmúlt időszakban a két nagy hazai platformcéggel, a Wolttal és a Foodorával, ám ezeken a díjazást illetően nem sikerült egyezségre jutni.

Márpedig jelenleg ez jelenti az egész hazai futártársadalom számára az egyik legnagyobb gondot – magyarázta Tóth Gergely. A szervezet szerint mára odáig jutottak, hogy az elmúlt négy-öt évben – egyebek mellett az adózási környezet megváltozása miatt, vagyis a kata megszűnése következtében – vannak olyan futárok, akiknek hónap végén nominálisan is kevesebb marad a kezükben, mint az elején. Ekkor pedig még nem is beszéltünk az inflációról, amely jelentős mértékű volt. Így összességében olyan, a futárok jövedelmét érintő vásárlóerő-csökkenés történt, amely sokak megélhetését is veszélyezteti – hangsúlyozta.

Ezen felül átlátható és jól értékelhető díjszabási rendszert szeretnének. A címek utáni kifizetéseket jelenleg szinte lehetetlen összehasonlítani, mert minden kiszállítás egyedi, amit tényezők sora befolyásol. Így például a várostól, az étterem lokációjától kezdve az időjáráson és a járműtípuson át egészen a soron következő fogyasztó elhelyezkedéséig számos körülmény hat.

Sok esetben előfordul, hogy egy szállítandó tételről még szállítás közben kapják meg az ajánlatot, amikor lényegében lehetetlen áttekinteni, hogy az a megadott díjért megéri-e vagy sem.

Ez legalább akkora gond, mint a díjazás növekedésének elmaradása.

Az érdekvédelem képviselője azt is kifejtette: az illetékes gazdasági tárcával szeretnének tárgyalni arról, hogy 2026-tól az átalányadózás keretein belül a futárok számára a költségelszámolás szintje – amely most 40 százalék, és az árbevételük 60 százaléka jelenti az adóalapot – megváltozzon. Céljuk, hogy a költségszintet a jelenlegi 40 százalékról 80 százalékra emeljék, így az adóalap a maradék 20 százalék lenne. Tóth szerint ez a szektortól egyáltalán nem idegen megoldás, hiszen jelenleg a taxisok számára – akik lényegében hasonló tevékenységet végeznek – ez a felosztás van érvényben. Ebben a kérdésben is mielőbb szeretnének tárgyalni a tárcával. Jelezte: a platformcégektől van ígéretük, hogy november második felében tárgyalóasztalhoz ülnek, ám konkrét időpont még nincs a találkozóra.