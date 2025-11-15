Az első kompromisszum

Szépen gyülekeznek az emberek. A hangulat jó, a tér hátulján csomó zsíroskenyeret bekészítettek. Lilahagyma nincs rajtuk, talán ez is a sokfajta ízlésű szavazótábor miatti kompromisszum lehet.

A kormányfő leszögezte, ha ő mond valamit, azért mondja, mert úgy gondolja, és meggyőződése, hogy az a magyarok érdeke. Szijjártó Péter közölte, nagy szükség van erre a találkozásra, és amíg Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, addig Magyarország nem áll be a brüsszeli sorba.