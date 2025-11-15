Nem megtorpantak, szépen araszolgatnak

Tisza Párt;

Mosonmagyaróvárról érkezett fiatal srác: Nem érzi úgy, hogy az adatszivárgási botrány veszélyt jelentene a Tiszára, őt sem ingatta meg. Magyar Péter narratíváját sokkal inkább elhiszi ez ügyben, mint azt, hogy az adatai már az ukránoknál lennének. Szerinte a Fidesz csinálta az egészet, bár azt ő se gondolja, hogy Vlagyimir Putyin és az oroszok benne lennének.

Többen mondták, pld Tölgyessy Péter és Török Gábor is, hogy kicsit megtorpant mostanában Magyar Péter kampánya. Az új mérések szerint kicsit erősödött is a Fidesz. Erről a srác úgy vélekedett: “nem úgy mondanám, hogy megtorpant, inkább azt mondom, most szépen araszolgatunk a győzelem felé.” 50-60 százalékot tenne a kormányváltásra. A választási jelöltek valamennyire számítanak neki - ha valaki nagyon vállalhatatlan lenne, akkor kis eséllyel a kutyapártra szavaz - de nem gondolja, hogy ilyenek lennének Magyar jelöltjei. A Washingtoni találkozó szerinte nem oszt nem szoroz a Fidesz sikere szempontjából, az ország borzalmas gazdasági helyzetben van. - Magyar Péter rendet tud tenni? - kérdeztük. - Reméljük. - felelte.