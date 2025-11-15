Tisza Párt;

2025-11-15 13:55:00 CET

Egy 70 éves férfit kérdezünk arról, mit szól ahhoz, hogy ma Orbán Viktor is itt van - Furcsa. Remélem ő is látni fogja, hogy ez itt legalább egy nyílt rendezvény. - válaszolta. Az esetleges győri vitára nem számított, vita egyébként sem lesz szerinte. Az úr, aki szobafestőként dolgozott, úgy fogalmaz: – Félre ne értsen, sok jó dolga volt a Fidesznek is, de ennyi mocskosságot már nem bír el az ország. A fiam kiment Spanyolországba dolgozni, mikor visszajött pár éve, ő is mondta, hogy itt mindenki idegbeteg, lefelé néz, és nyomott. A férfi az adatszivárgási botrányról úgy fogalmazott: – Amit Péter erről mond, hogy az oroszok voltak… Hát az elején kicsit ingadoztam ebben, hogy ez egy kicsit viktoros magyarázat, de most mit csináljunk? Muszáj most màr, hogy itt valami törtenjen, kell a változás!

Nagyon szurkolok a Péternek, de tartok tőle, hogy a Viktor behúzza a végén. - mondta a választási esélyekről az úr. Szerinte a Trump találkozó nem, de a 14.havi nyugdíj igenis hatásos lehet, ezzel sokakat vissza fog magához húzni a Fidesz: Sajnos tényleg működhet, én is látom, hogy a nyugdíjasok számolják a pénzüket. A házamban lakó 90 éves néni is, pedig mindig kérdezi tőlem, hogy te és mi lenne akkor, ha itt ez a Péter nyerne? Mondom neki: semmi, biztosan akkor is elélünk valahogy, de ez így nem maradhat, ahogy most van.