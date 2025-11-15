Ennyi volt

A kormányfő leszögezte, ha ő mond valamit, azért mondja, mert úgy gondolja, és meggyőződése, hogy az a magyarok érdeke. Megjegyezte, a védőpajzs nem most kell, ezért most nem fáj semmibe, az energiamegállapodás pedig időlimit nélküli. Szijjártó Péter közölte, nagy szükség van erre a találkozásra, és amíg Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, addig szerinte Magyarország nem áll be a brüsszeli sorba.