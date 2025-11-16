Felelősök kudarc után

magyar válogatott;

2025-11-16 18:45:00 CET

A célegyenesben elbukott a magyar labdarúgó-válogatott, az utolsó fordulóban visszacsúszott a csapat csoportjában a harmadik helyre, ezért tovább kell várniuk a futballszurkolóknak arra, hogy 1986 után ismét világbajnokságon lássák szerepelni a nemzeti csapatot.

Sok felelőse van ennek a kudarcnak. Egyrészt hibás a játékvezető, aki Írországban kiállította Sallai Rolandot. Hibásak a portugálok, mert nem érvényesítették a papírformát Írországban, hanem értékelhetetlen teljesítménnyel vereséget szenvedtek. Cristiano Ronaldo is hibás, mert egy súlyos fegyelmezetlenséggel (az írek tizenhatosán belül könyökkel megütötte ellenfelét) kiállíttatta magát, ezzel elvette az esélyt csapatától a felzárkózásra. A tavalyi Eb-n is a portugálok miatt nem jutottunk tovább a csoportból, mert kikaptak a grúzoktól. Véletlenül sem azért, mert a válogatott gyengén, gyámoltalanul játszott Svájc ellen.

Hibásak az írek, mert a magyar válogatott számára nagyon kellemetlen stílusban játszottak, folyamatosan keresték a párharcokat, ütköztek, kemények, agresszívek voltak, ez a felfogás távol áll a látványosságra, technikára épülő magyar stílustól. Hibás a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, szégyellje magát a FIFA, amiért csak 48-ra bővítette a vb-n résztvevő válogatottak számát. Miért nem enged oda 128 országot, akkor talán sikerülne a magyar együttesnek is eljutni a vb-re?

Hibásak azok a nézők is, akik jegyhez jutottak a Puskás Arénában, de nem szurkoltak úgy, ahogy azt a kapu mögötti csoportosulás elvárná, nem csatlakoztak a jó hangulatot fokozó, az ellenfelet, a környező országokat vagy éppen a balkáni államokat szidó rigmusok kiabálásához, ezzel béklyót kötöttek a pályán küzdő – vagyis inkább küszködő – játékosok lábára.

Hibás mindenki, aki nem ért egyet a kormány illiberális politikájával, minden ellenzéki gondolkodású magyar állampolgár a magyar sportsikerek ellen szurkol. Ez tény, megmondták a kormánypárti megmondóemberek. Márpedig akkor ez így van.

Egy ember vállalta a felelősséget a kudarcért, Marco Rossi, a szövetségi kapitány. Na, ő nem született, csak fogadott magyar.