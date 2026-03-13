Csak Rogán-Szendrei Cecília új férje és vendégei vadászhatnak a Balaton-felvidék több mint 500 hektárnyi területén

2026-03-13 15:45:00 CET

A HVG szerint azokat, akiknek az állami erdészetnél ez nem tetszett leváltották, vagy kirúgták.

A dörgicsei szőlődűnék környékén aránylag magas az egy négyzetkilométerre jutó NER-es potentátok aránya, a helybéliek pedig a HVG60 szerint azt vették észre, hogy megszaporodtak a környéken a vadállatok.

Ezt annak ellenére tapasztalják, hogy a terület az állami erdészeté, vagyis a Bakonyerdő Zrt.-é. Csakhogy nem törvényszerű, hogy a terület tulajdonjoga és a vadászati jog egybeessen: a Dörgicse és Balatonudvari között elterülő Becsérpusztán az üzemeltető az állami erdészet, az állatok elejtésének a lehetőségét viszont megvásárolta Rogán-Szendrei Cecília aktuális férje, Szendrei Dániel.

A 2025. júniusi megállapodás értelmében bérvadászként kizárólag Szendrei Dániel és vendégei vadászhatnak a jelzett 540 hektáron, vagyis más egyáltalán nem űzheti a vadakat ezen a területen. A szerződés azt is lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben kísérő nélkül hajtsák fel a kinézett állatot.

A HVG-nek nyilatkozó szakértők szerint ez a kizárólagosság szokatlan a Bakonyerdő területén: a bérvadászati szerződés ugyan meghatározott vadászterülethez szokott kötődni, ám ez a jog jellemzően nem csak egyetlen szerződő felet illet meg. A lap úgy tudja, a kizárólagosságot elsőre vissza is utasították az állami erdészet munkatársai, csakhogy ezt követően beavatkozás érkezhetett fentről. A HVG Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél és az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkáránál, Zambó Péternél érdeklődött erről, de választ egyiküktől sem kapott.

A velünk élő feudalizmuson túl az bizonyult a másik problémának, hogy Szendrei Dániel és barátai a vadászati kultúra tanulmányozásában láthatólag már nem mélyedtek el.

Léteznek ugyanis bizonyos vadászetikai szabályok, például, hogy kocadisznót a malacaival nem lőnek k vagy ha megsebeznek egy vadat, akkor azt nem hagyják szenvedni, megkeresik. Szarvasbikára pedig csak világosban, illetve naplemente után legfeljebb egy órával lehet vadászni elvileg. Ehhez képest éjszaka is hallottak dördüléseket az ott élők, több alkalommal pedig vérnyomokat találtak, ami arra utal, hogy volt megsebzett állat, amelyet magukra hagytak. Sőt, olyan is előfordult, hogy felpüffedt, megromlott húsú tetemet találtak a környéken, nem végezték el a zsigerelést, így százezer forintos nagyságrendben mehetett kukába a hús.

A dörgicsei gazdák amiatt háborodtak fel, hogy a megszaporodott vadak a szőlőikben is bóklásznak, azonban a Bakonyerdő vezérigazgatója, Varga László vitatta ezt, szerinte „a becseri vadászkerület vadászatilag jelentősen alul volt hasznosítva az elmúlt 3 évben, ehhez képest mind a vadászat, mind pedig a takarmányozás intenzívebbé vált, így nem látok ok-okozati összefüggést az állítólagos vadkár-növekedésben”. A vezérigazgató szerint tavaly az extrém száraz nyár, majd idén az erős és tartós hó okozhatott „fokozott vadnyomást”.

A HVG úgy tudja, hogy az állami erdészetnél azokat, akiknek nem tetszett a kialakult helyzet, leváltották vagy kirúgták.