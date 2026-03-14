Szinte lehetetlen volt ezt az öt számot eltalálni a felfoghatatlan gazdagsághoz, nem is jött össze senkinek

Á. B.

2026-03-14 21:22:00 CET

Aligha meglepő, hogy egyetlen telitalálatos sem született.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 11. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

17

19

81

82

90

Joker: 514895. Itt nem született telitalálat.

A nyeremények a következőképp alakultak:

2 találatos szelvény 103 399 darab lett, tulajdonosaiknak 3 150 forint jár;

3 találatos szelvény 3033 darab akadt, ennek nyereménye 28 410 forint;

4 számot harmincöten találtak el, nyereményük egyenként 2 247 760 forint;

mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 5,899 milliárd forint lesz.