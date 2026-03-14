Szinte lehetetlen volt ezt az öt számot eltalálni a felfoghatatlan gazdagsághoz, nem is jött össze senkinek

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 11. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
17
19
81
82
90
Joker: 514895. Itt nem született telitalálat.
A nyeremények a következőképp alakultak:
2 találatos szelvény 103 399 darab lett, tulajdonosaiknak 3 150 forint jár;
3 találatos szelvény 3033 darab akadt, ennek nyereménye 28 410 forint;
4 számot harmincöten találtak el, nyereményük egyenként 2 247 760 forint;
mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.
A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 5,899 milliárd forint lesz.