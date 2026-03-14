Szinte lehetetlen volt ezt az öt számot eltalálni a felfoghatatlan gazdagsághoz, nem is jött össze senkinek

Aligha meglepő, hogy egyetlen telitalálatos sem született. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 11. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 17

  • 19

  • 81

  • 82

  • 90

Joker: 514895. Itt nem született telitalálat. 

A nyeremények a következőképp alakultak:

  • 2 találatos szelvény 103 399 darab lett, tulajdonosaiknak 3 150 forint jár;

  • 3 találatos szelvény 3033 darab akadt, ennek nyereménye 28 410 forint;

  • 4 számot harmincöten találtak el, nyereményük egyenként 2 247 760 forint;

  • mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 5,899 milliárd forint lesz. 

