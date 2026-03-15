Karácsony Gergely: Április 12-én elkezdhetjük megírni az 1848 eszményéhez visszataláló Magyarország történetét

március 15.;

2026-03-15 09:45:00 CET

Az április 12-i országgyűlési választáson elkezdhetik megírni az emberek az 1848 eszményeihez visszataláló Magyarország történetét - mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookra feltöltött ünnepi videóüzenetében.

178 éve megvannak a közös álmaink, és most újra lehetőségünk van ezeket választanunk a ránk erőszakolni akart történelmi rémálmaink helyett. A főpolgármester felidézte, Orbán Viktor 1989. március 15-én, akkor még fiatalként a fiatalokhoz szólva arról beszélt: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar nemzet számára felállította a nemzeti függetlenség és politikai demokrácia európai mércéjét, és hogy egyetlen kormány sem kerülheti el, hogy ezzel a mércével megmérettessék. „Ha ez igaz volt, akkor - márpedig igaz volt - akkor igaz kell legyen ma is. És az akkori Orbán Viktor kérdéseire a mainak kellene tudni megfelelni, hogy a jelenlegi hatalom közelebb vitt-e bennünket az 1848-as eszményekhez?” - tette fel a kérdést, hozzátéve, ezek az eszmények ott vannak az 1848-as 12 pont legelején: „Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, „az elmúlt évtizedekben olyan sokszor hiányoltuk a szabadságot és mindig vágytuk az egyetértést ebben a széjjel szakított, örök nyugtalanságban tartott országban. De a béke kevesebb szót ért nekünk, mert természetesnek vettük, öröknek, és nem hittük volna, hogy lesz olyan idő, amikor újra ez lesz az egyik legfontosabb közóhajunk”. A főpolgármester szerint a béke ma az erő helyett az igazság uralmát jelenti. „A béke nem pusztán a háború szünetelése, hanem intézmények és jogrend által fenntartott állapot. A béke annak gyakorlata, hogy az emberi élet értékét nem nemzeti, etnikai vagy ideológiai határok szerint mérjük” - magyarázta.

A főpolgármester azzal folytatta, hogy a szabadság pedig nem puszta önérvényesítés. „Az ember egymagában nem lehet szabad, legfeljebb magányos és szerencsétlen. A szabadság tehát nem az egyén jellemvonása, hanem a kapcsolatoké. Csak egymást tehetjük szabaddá. Vagy együtt vagyunk szabadok, vagy sehogy” - fejtette ki. Az egyetértésről szólva pedig azt mondta, az összetartó társadalom építésének arról kell szólnia, hogyan alkossunk elkerülhetetlen sokféleségünkben és egyet nem értésünkben politikai közösséget úgy, hogy abban az emberi méltóság, benne a személyes önrendelkezéshez való jogunk, a lehető legjobban érvényre jusson.