Lázár János: Mindenki tartson Lázárinfókat

2026-03-15 14:03:00 CET

Mi vagyunk többen - jelentette ki Lázár János, miközben a Tisza Párt menetelése csak mostanában veszi kezdetét. De többen kell lenni a szavazófülkékben is.

Az építési és közelekdési miniszter szerint azért kell újraválasztani Orbán Viktort, mert „nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt”, egy Magyar Péter szerinte nem oldaná meg, hanem súlyosbítaná a problémákat. – Donald Trumppal nem találja a közös hangot, Vlagyimir Putyinnal nem keresi – hangzott a bírálat. Szerinte Magyar Péter csak Volodimir Zelenszkijjel barátkozik. – A magyarok embere Orbán Viktor, a biztos választás" - jelentette ki kétszer is. Szerinte a miniszterelnök a világ egyik legjobb válságkezelője, Magyar Péter pedig ott árt ahol tud, mert minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának – mondta.

A tárcavezető mindenki arra kért, hogy tartsanak ők is Lázárinfókat ismerősökkel, szomszédokkal, rokonokkal. Nem kell félni a vitáktól, mert minden kérdésre van válaszuk - állította. Majd felsorolta "a Lázárinfó válaszát 12 pontban". Ezek a következők:

1. Az apa férfi, az anya adómentes.

2. Három százalékos lakáshitel, egymilliós támogatás a közszolgáknak.

3. A rezsicsökkentés marad, kevesebb költség, több munkahely.

4. Mindenki dolgozzon, aki tud. Egymillió forintos havi átlagbért - követelte/ígérte.

5. Tisztelet a nőknek, a feleségünkre hallgatunk, nem lehallgatjuk.

6. Megvédik 13. havi nyugdíjat és megcsinálják a 14. havit.

7. Magyarország a magyaroké, van kerítés, nincs migráns.

8. Magyar melós munkáján ne külföldi multi kaszáljon.

9. Most a vidék jön, új esélyt és több pénzt mindenki vidéki fiatalnak.

10. Zéró tolerancia a droggal szemben, aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot.

11. Unió Ukrajnával, na ez biztos nem lesz.

12. Az elmúlt 16 évben több volt a jó mint a rossz. Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre.

A miniszter szerint vissza kell venni a győzelem hitét, nem szabad, hogy a hangos kisebbség nyomja el a csendes többséget. Az erő velük van - állította zárásként Lázár János, majd Demjén Rózsi lépett a színpadra.