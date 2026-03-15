Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy Magyarországot a gyűlölet kormányozza

Kossuth tér;Orbán Viktor;március 15.;

2026-03-15 15:08:00 CET

A miniszterelnök ünnepi beszédének a nagy része azért gyűlöletről szólt. Nem úgy akar nyerni mint négy éve, hanem jobban, szerinte pedig biztos, hogy európai katona valamikor ukrán földre lép.

Jól nézünk ki, ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi Űrállomásra - kezdte beszédét Orbán Viktor a Kossuth téren a 2026. március 15-i ünnepi megemlékezésen a Békemenet résztvevői előtt. Hozzátette, Budapesten ennél jobb társaságot nem lehet találni.

Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe és már tudjuk és hányadán állunk. Tapintható a szeretet, érezhetjük az összefogás nemesítő erejét – jelentette ki a miniszterelnök. Szerinte akármekkora is lehet a tömeg, ha azt gyűlölet kovácsolja egybe, ezért soha nem fogják engedni, hogy Magyarországot a gyűlölet kormányozza. – Vigyázni kell, mert ma Brüsszel is magyar embernek öltözött - kezdte ezzel a lendülettel a gyűlöletkeltést, majd „budapesti labancokról” és „harminc brüsszeli ezüstről" beszélt, amiért nem szabad eladni azt, amit 16 év alatt felépítettek.

Nem adjuk fel Európa legjobb adórendszerét, nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti jelképeinket – folytatta Orbán Viktor, megállapítva, hogy 1849-ben a szabadságunkat a császári és a cári hadsereg együtt legyűrte, de 20 évvel később Deák Ferenccel az élen felülkerekedtünk, visszaszereztük alkotmányos szabadságunkat. A Kossuth teret, a magyarság szívcsakráját ezzel a lendülettel építették meg.

Ami ma ezt a várost a világ legszebb városává teszi, csak azért jöhetett létre, mert 1848-49-ben megvívtuk a szabadságharcunkat. Ünnepeljük a Rákóczi-felkelést, 1848-at, 1956-ot, amit mind elvesztettünk, de nem ment el az eszünk, mert

akik a felettünk aratott győzelmeket ünnepelték, már nincsenek itt. Nem tud már ünnepelni sem a cári sereg, sem az Oszmán Birodalom, sem a Harmadik Birodalom, sem a Szovjetunió, mert már nincsenek meg

– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, itt leszünk akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök.

Látjátok, ukránok? Ez itt a magyarok ezeréves állama, és ti azt hiszitek, hogy olajblokáddal és a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni? - üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hozzátéve:

– Van elég bajotok a keleti fronton, miért támadtok bennünket? Mi békeszerető és béketűrő nép vagyunk, adjátok ide az olajunkat.

Háború keleten, háború a Közel-Keleten, Ukrajna elzárja a kőolaj útját Magyarország felé, a másik háború elzárja az olaj útját az óceánok felé. A miniszterelnök felidézte, hogy a korábbi migrációs hullám úgy vette kezdetét, hogy Szíriában háború volt, Irán pedig sokkal nagyobb Szíriánál, ráadásul a konfliktus Nyugatra is begyűrűzött, mert beengedték a migránsokat - fejtegette a kormányfő, hozzátéve, „közben reng a föld” az európai gazdaság alatt. Egész iparágak szűntek meg, a baj pedig egyre csak nő. Magyarországnak is nehéz évei voltak, ami igazságtalan, mert jobbat érdemeltünk, és igazságtalan az is, hogy meg kell védeni a hazánkat mások problémái miatt.

Orbán Viktor kijelentette, elegünk van az állandósult veszélyekből, majd azzal folytatta a riogatást, hogy Európa be akar vonulni a háborúba.

– Nem lehet tudni sem a napot, sem az órát, amikor a brüsszeliek első katonája Ukrajna földjére lép, de egy dolgot biztosan tudunk, ez meg fog történni

– állította Orbán Viktor, majd közölte, ő megőrizi Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének.

Háborúban nem számít, hogy ki vagy, mire jutottál, mit akarsz elérni az életben, csak az számít, jól fogod-e a gépfegyvert, hogyan futsz az ellenség után, vagy elöl. Csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel, de mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek – nyomatékosította Orbán Viktor, aki szerint ideje megérteni, „a mi fiaink” nem fognak Ukrajnáért meghalni. Április 12-én a magyarok döntenek, de nehéz választás lesz, nem csupán parlamentre és kormányra szavazunk, hanem sorsot is választunk magunknak és az utána jövő magyaroknak.

Választani kell, hogy ki alakítson kormányt, én vagy Volodimir Zelenszkij? Kellő szerénységgel ajánlom magamat – ismételte meg ezután a semmivel sem igazolt fideszes vádat. A kormányfő szerint az a terv, hogy nyugatról és keletről harapófogóba szorítsák az országot.

Zsarolnak, fenyegetnek és riogatnak. Nem hagyjuk, hogy a nagy multik, Shellek és Ersték elvegyék a pénzeteket - nevezte meg a tisza Párt két gazdasági szakértője, Kapitány István és Kármán András korábbi munkahelyét. – A Fidesz győz és marad a béke, az alacsony rezsi és növekedni fognak a bérek – állította a kormányfő, hozzátéve, azok is jól fognak járni, akik nem rájuk szavaznak.

A magyarok pénzét el akarják vinni és onnan Ukrajnába, mert Brüsszelben kifogytak belőle és kell az utántöltés. De még ez sem elég, kell a hitel is, sok és hosszú, és kell mögé a tagállamok fedezete. Adósrabszolgává akarnak tenni benneteket, sokadíziglen - folytatta a hergelést Orbán Viktor.

Mindent kipróbáltak már és eddig jól álltuk a sarat. 28 kemény nap áll előttünk.

Nem úgy kell nyernünk mint négy éve, hanem jobban.

Meg kell újítanunk az előző választáson megkötött háborúellenes szövetségünket, a hárommillió szavazat a küszöb lesz – állította Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint az áprilisi választás után „nem izgágákra, hanem higgadt, nyugodt, magabiztos vezetőkre” van szükségünk - mondta, hozzátéve, ez mind náluk van meg. A miniszterelnök szerint a tudás megvan, de a szavazat még nincs, az április 12-én lehet meg és meg is lesz, ezzel szerinte Brüsszel és Kijev csak pislogni fog, a szegény Tisza folyó visszanyerheti a becsületét.