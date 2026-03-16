Hadházy Ákos talált egy taktaharkányi hűtőházat, amelyre 180 millió forintot adott az EU, de a vázán kívül mást nem állítottak fel belőle

2026-03-16 10:47:00 CET

Egy közmeghallgatás jegyzőkönyvből lehet tudni a támogatás tényéről.

180 millió forint EU-s pénzt adtak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkány településen egy hűtőházra, azonban a csak az alapozás és a váz áll a létesítményből - közölte egy hétfői videójában Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő szerint az uniós projektek listájából már eltávolították. Mindössze egy közmeghallgatás jegyzőkönyvből lehet tudni a támogatás tényéről. Végül is ha elég hideg van, akkor működhet a hűtőház - jegyezte meg ironikusan a politikus, aki szerint felmerül a kérdés, hogy mit tároltak volna benne, amennyiben sikerült volna megépíteni. A közmeghallgatáson a polgármester azt mondta, a tervek szerint kiadták volna bértárolásra.

„Tehát eleve feleslegesen építették volna meg, aztán valahová el is tűnt a pénz. Sebaj, legalább lesz a faluban a sok emlékmű után egy újabb: az elherdált EU-s pénzek és fideszes »vidékfejlesztés« emlékműve” - zárta sorait Hadházy Ákos.