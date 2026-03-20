Takács Péter megy, de parlamenti választás előtt két héttel tart még egy szakdolgozói bértárgyalást

bértárgyalás;egészségügyi dolgozók;Független Egészségügyi Szakszervezet;MSZ EDDSZ;

2026-03-20 05:55:00 CET

A Független Egészségügyi Szakszervezet 2026-ra a szakdolgozóknak legalább 20 százalékos, a gazdasági-műszaki területen alkalmazottaknak 15 százalékos, valamint a rezidenseknek 10 százalékos emelést kért.

Két héttel az április 12-i parlamenti választás előtt bértárgyalásra várja az ágazati szakszervezeteket Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár. Ugyan a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) még tavaly szeptember közepén kezdeményezett sztrájktárgyalásokat, miután egyértelművé vált, hogy sem 2025-ös, sem az idei tervekben nem szerepel ágazati béremelés, ám arra nem került sor. Viszont most, a kampányhajrában, a jövő hét csütörtökön már a második alkalommal találkozik az államtitkár az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (EDDSZ), a Magyar Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ), valamint a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) képviselőivel.

Arra a kérdésünkre, hogy mi történt a FESZ által korábban javasolt sztrájktárgyalással Soós Adrianna azt válaszolta: arra végül nem került sor. Ehelyett az államtitkárság egy tágabb egyeztetési fórumot ajánlott, amelyben a két másik szakszervezet is részt vesz. A FESZ elnöke szerint ez az egyeztetés inkább csak információcserére alkalmas, mint valódi bértárgyalásra.

„Mi többször is leírtuk a javaslatainkat, konkrét bérköveteléseinket, de ezekre eddig semmilyen érdemi visszajelzés nem érkezett” – mondta. Hozzátette: a FESZ változatlanul fenntartja azokat. Emlékezetes, hogy 2026-ra a szakdolgozóknak legalább 20 százalékos, a gazdasági-műszaki területen alkalmazottaknak 15 százalékos, valamint a rezidenseknek 10 százalékos emelést kértek. Ha az utóbbiak ennél kevesebbet kapnának, kevesebbet keresnének, mint egy pályakezdő diplomás ápoló, ami a szakszervezeti vezető szerint nemcsak méltánytalan, hanem a pályaelhagyást is gyorsítaná. Miután ezt a bérkövetelést a tagságunk hagyta jóvá, ettől nem térhetek el – érvelt Soós Adrianna.

Március 26-ai újabb találkozón a kormányzat újabb javaslatokat vár – „érdemi döntés azonban nem várható” – mondta Soós Adrianna – „minket köt a már ismert álláspontunk s arról, hogy ezt a kormány tárgyalja-e, és ha igen, mikor semmi ígéret nincs.” A választások előtt álló kormány nem is tud több évre előre pénzügyi kötelezettséget vállalni. A FESZ képviselője szerint az államtitkár most legfeljebb szándéknyilatkozatot tehet arra vonatkozóan, hogy ha a jelenlegi kormánypártok kapnak újabb felhatalmazást a választóktól, akkor folytatja a béremelést –, de ez kötelező erővel nem bír.