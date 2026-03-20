Izrael-ellenes csoport borított lángba egy csehországi raktárépületet, Andrej Babiš miniszterelnök visszafordult miatta a budapesti látogatásról

Csehország;gyújtogatás;terrorcselekmény;Izrael-ellenesség;

2026-03-20 17:10:00 CET

Az incidenst terrorcselekményként kezelik a cseh hatóságok.

Felgyújtottak pénteken a reggeli órákban egy raktárépületet a Prágától 100 kilométerre keletre fekvő Pardubice ipari parkjában. A gyújtogatást terrorcselekményként vizsgálják, elkövetőjeként a The Earthquake Faction csoport jelentkezett – jelentette a csoport e-mailben érkező tájékoztatására hivatkozva az Aktuálne hírportál.

„Ma kora reggel egy földalatti csoport felgyújtotta az izraeli fegyverek gyártásának kulcsfontosságú központját” - idézi az Aktuálne azt az e-mailt, amelyet egyik riporterük kapott. A palesztinpárti, Izrael-ellenes csoport szerint a raktár felgyújtása összefügg Izrael gázai háborújával, a tulajdonos cseh cég, az LPP Holding ugyanis drónfejlesztési központot akar nyitni az ipari parkban az izraeli izraeli Elbit Systems nevű céggel.

A raktárépület leégett, a tűz részben átterjedt a szomszédos adminisztrációs épületre is. Az incidensben senki nem sebesült meg.

Az X-en egyébként meg is jelent egy videó, amely állítólag a raktárépület felgyújtását mutatja, azt pedig Lubomír Metnar belügyminiszter után Lenka Bradácová prágai államügyész is kimondta, hogy terrorizmusról van szó. A Budapestre, a CPAC Hungary művésznéven futó konzervatív konferenciára tartó Andrej Babiš cseh kormányfő bejelentette, hogy péntek este 6 órára összehívta a cseh nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülését, az ügyben a belföldi titkosszolgálat, a BIS vizsgálódik.