Pápán szabad?

2026-03-25 06:00:00 CET

Takács Péter egészségügyi államtitkár a Fidesz jelöltjeként indul Veszprém megye 4. választókerületében. Mint mondta, ő a szíve mélyén mindig is „bakonyi gyerek” maradt, hiszen egy Pápa környéki faluban nőtt fel. Nem érdemes azon fennakadni, hogy Vaszar, Takács pátriája jó pár kilométerre van a Bakony hegységtől, hiszen a kisalföldi síkságon fekszik. Az elkötelezettség számít, márpedig az egészségügyi államtitkár választókörzete iránti hűségét mi sem mutatja jobban, hogy a pápai kórház éppen most kapott az ő jóvoltából egy olyan felszerelést, amelynek segítségével elvégezhetők egynapos urológiai műtétek.

A Fidesz helyi jelöltjeként Takács sokszor megfordul a városban. Legutóbb például a nemzeti ünnep előestéjén, március 14-én. A találkozó színhelye a Tarczy Lajos Általános Iskola, régi nevén püspöki palota volt. Takács mellé felült a pódiumra a Magyar Országgyűlés elnöke, a pápai születésű Kövér László is. Ő arról beszélt, hogy az áprilisi választásnak komoly a tétje, ettől függ, hogy a magyar nemzeti érdekeket, vagy idegeneket kiszolgáló kormánya lesz az országnak. A Tisza vezetőjéről ezt mondta: „Magyar Péter a hazát készül elárulni, mivel a Magyarországgal ellenségesen viselkedő Ukrajna mellé áll”, és arra buzdította a helyieket, szavazzanak a hazafias fideszes jelöltre.

Takács Péter felszólalásában utalt pár nappal korábbi kampányvideójára. Ebben a saját arcképe és a nemzeti zászló hátterében felhangzott a Nékosz-induló, a „Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják”. Sokan elcsodálkoztak rajta, hogy a fideszes képviselőjelölt a kommunista hatalomátvételre emlékeztető dallal kampányol. Ennek hatására a videót le is vették a közösségi média felületeiről. A képviselőjelölt azzal kommentálta az esetet, hogy kiderült, a komcsiknak semmi érzékük nincs az iróniához. Ez persze nem magyarázza a videó gyors eltüntetését.

A kampányrendezvény legfontosabb üzenete mégis a helyszíne volt. A magyar köznevelési törvény szerint ugyanis politikai tevékenység oktatási intézményben nem folytatható. A Tisza Párt által benyújtott kifogást a helyi választási bizottság (OEVB) március 17-i ülésén tárgyalta. A vita során kiderült, hogy a választási bizottság egyik tagja – aki keményen ragaszkodott a kifogás elutasításához – maga is részt vett a rendezvényen, a fotók szerint az első sorban ült.

Végül öt igen, két nem szavazattal a bizottság többsége megállapította, hogy március 14-én kampányrendezvény folyt a Tarczy Iskolában. Ennek ellenére nem marasztalták el a szervezőket, mivel nem fogadták el bizonyító erejűnek a Tisza Párt képviselője által a rendezvényről becsatolt linkeket. A végső döntés meghozatalakor azzal is érveltek, hogy bár a rendezvény oktatási intézményben zajlott le, de szombati napon, amikor az iskolában nem tartózkodtak tanulók.

Ez a döntés ellentétes a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) nemrég hozott határozatával, amelyben egy kecskeméti középiskolában lefolytatott kampányrendezvényt jogsértőnek talált.

Ezek szerint ami tilos a Duna–Tisza közén, az törvényes a Bakonyalján? Vagy törvényhozó testületünk, az Országgyűlés elnökének, Kövér Lászlónak a jelenléte fordította meg a mérleget Justitia kezében?

A szerző nyelvész.