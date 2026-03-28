Purosz Leonidasz: Árnyék

vers;otthon;boldogság;

2026-03-28 07:45:00 CET

Ki van kötve, mondják, ne félj tőle,

dehogy félek, inkább fergeteges

dobszólót játszom a pocikáján,

kajla öreg kutya vagy te, Shadow,

erre az utolsó hétre vágytam,

elvonulni, berendezkedni egy

hat négyzetméteres vityillóban

barátok és áramforrás nélkül,

megtáncoltatom a hullámokat,

mezítláb tapicskolok a koszban,

kézzel mosok, azt felelem, writer,

életemben először nem azt, hogy

journalist, editor, copywriter,

nem nézek tükörbe napokon át,

focizni és kő-papír-ollózni

tanítom a helyi gyerekeket,

szállásadóm néma felesége

minden alkalommal rám nevet, ha

derűs verset írok a füzetbe,

van már kedvenc éttermem és kocsmám,

mindkettőben spanglival kínálnak,

halálbüntetés jár érte, viszont

tíz dollár a rendőr, magyarázzák,

rendes srácok, kilóra megvettek,

közöttük is van, aki utazott,

dzsigoló volt, mesélik, Dubajban,

nem is kellett neki férfiakkal,

csakis fiatal csajokkal, persze,

három öccse van a főszakácsnak,

jól elvannak négyen egy szobában,

nekem is három van, lepacsizunk,

félmeztelenül heverek, tudom,

nem adhatok hálót, csak egy

megalázóan nagy borravalót,

ha már ilyen friss a calamari,

nem kérhetem meg a háziakat,

oldozzák el Shadow-t, állatkínzás,

semmi mozgástere nincs szegénynek,

építettek nekem angol vécét,

jogomban és lehetőségemben

áll, hogy otthon érezzem magamat,

milyen kár, hogy máris el kell menni,

halkan öklendezem, Shadow ugat,

azt sem tudom, milyen fajta vagy te,

haza kell, mert haza lehet menni,

nem tudhatom, milyen idekötve,

talán nem vagy te sem boldogtalan.