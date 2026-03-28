2026-03-28 06:00:00 CET

Civil beszéd

József Attilának nem a legnagyobb verse a „Lebukott”, de az én generációm még tanulta az iskolában: „Elvtársunk, ki még sétálsz, mint a fény,/ gondolj reánk, kik föl-le futkosunk,/…Testvér, segítsd a lebukottakat!”

A Fidesz is sűrűn forgathatná a József Attila-kötetet (nem ártana nekik), amióta naponta lebuknak, egyre kínosabb ügyekben. Igazán derék dolog, hogy a megfelelő állami szervek és sajtójuk aktivizálásával testvérileg segíteni próbálják a lebukottakat: Szíjjártót, az Alkotmányvédelmi Hivatalt és felügyelő miniszterét, Rogánt, a pénzszállítók elleni útonállásba bevont TEK-et és adóhivatalt, (amelyik egy váratlan halálesettel sem tud elszámolni), a parírozó Gulyást, legfőbb ügyészt, Igazságügyi Minisztériumot, és persze a mindnyájukat irányító Orbánt. Elkel a segítség, hiszen egymás után borulnak ki a bilik.

„Gondolj a büdös küblire,/ mely ködgomolyként küld új nyavalyát”- írta már József Attila is, ha nem is egészen erre gondolt. A nyavalyák ködgomolya mindenesetre itt terjeng körülöttünk.

Néha már el is vakít, hiszen annyi a hír. De néhány példa arra, amit már csak az időrend okán is biztosan tudhatunk: az ukrán pénzszállítmány elrablásának egyik célja Zelenszkijék (részben eredményes) provokálása volt. Március 5-én kora reggel leállítják az autókat (a tényt számunkra csak másnap teszik közzé), ez nyilván eljut Zelenszkijhez, aki felindulva,11 körül elmondja fenyegetőnek is ítélhető rossz mondatát. Aztán kiderül: az autó papírjai rendben vannak, a szállítókat elengedik. Lebukás. De megmozdulnak a segítő kezek, maga Orbán és apparátusa: megtalálják a féleszű volt ukrán tábornok handabandázó videóját, azt még durvábbra vágják, úgy, mintha Orbán gyerekeit, unokáit is fenyegetés érte volna. Jön a kamerák előtti megható telefon, szem nem marad szárazon.

Biztosan tudhatjuk azt is, hiszen egy telefonbeszélgetés szövegét olvashattuk, másokat az európai hivatalnokok és politikusok igazoltak vissza, hogy Szíjjártó rendszeres és bizalmas telefonkapcsolatban áll Lavrovval, olykor a megbeszélések szünetében is jelent vagy éppen utasításokat kér. Lebukás, még ha érdekes kérdés is, miért nem védett vonalról beszél, és ki buktathatta le. Még az sem kizárt, hogy maguk Putyinék igyekeztek tudatni a magyar és a szlovák vezetéssel, és nem véletlenül velük, (a lehallgatott beszélgetés utóbbiaknak is kellemetlen), hogy a markukban vannak, már nem kereshetnek más utat. (Ez utóbbi valóban találgatás, Szíjjártó lelepleződése viszont tény.)

De megindul a Vörös, jobban mondva Fehér Segély. Szíjjártó nem érdekes, viszont az oknyomozó cikket író újságíró tuti biztosan kém. Gulyás és mások ezt minden vizsgálatot megelőzve már tényként említik. Hogy a helyzet komédiába forduljon, a feljelentést „megalapozó” szakértői összegzést arra a Tuzson Bencére bízzák, aki a Szőlő utcai botrányról villámgyorsan „kiderítette”, hogy kiskorú áldozat nincs…

Akkora a baj, hogy Orbán ismét személyesen kénytelen beszállni: súlyos bűncselekményt emleget, (persze nem külügyminiszteréét, hanem Panyi Szabolcsét), majd közli, hogy a szálak a Tiszához vezetnek. Apró szépséghiba, hogy a közzé tett telefonszöveg jóval a Tisza színre lépése előtt hangzott el. Nem érdekes, fő a segítő szándék a lebukottak iránt. Meg hogy elkezdjék a szagtalanítást a később kiborulható „büdös küblik” bűze ellen is… Hiszen ahol egy telefon van Szíjjártóról, lehet ott több is.

A legfrissebb botrányról még nem tudunk minden részletet. De egy rendőrszázadosnak a mára másfélmilliós nézettségű önvallomása alapján jó alappal feltételezhetjük, hogy a Dunagate óta most először a titkosszolgálatok politikai parancsra a kormányzópárt érdekében túlterjeszkedtek törvényes jogosítványaikon. A rendőrséget is megvezetve tönkre akarták tenni a legerősebb ellenzéki párt választási esélyeit. Erre sehol a világon nem volna mentség.

Ez már életveszélyes. Nem egyetlen ember vagy intézmény bukott le, hanem maga a rezsim. Nem egy kübli borult ki, kiáradt a rendszer egész pöcegödre.

Muszáj gyorsan szippantókocsikat küldeni a lebukottak megsegítésére. Hogy Gulyás lekémezi a két tiszás informatikust, az már a rutin. A pánik közben megint becsúsznak komikus mozzanatok. A gyermekvédelmi ügyekben kapkodással nem vádolható hatóságok most - mint kiderült, koholt gyanú alapján - lázas hátkutatást tartatnak a két informatikusnál. Az Alkotmányvédelmi Hivatal sebtében összehozott rémült beszámolója szerint a két tiszást már sok éve figyelik ukrán kapcsolatok és kémkedés gyanúja miatt. A gyermekpornó, hát izé,… az csak a ráadás, arra ne is tessék figyelni. Csakhogy az egyik fiú most 19 éves tini. Mégis mióta figyelnek gyerekeket, mint veszélyes ügynököket? Az általános iskolában kezdték, vagy már az oviban?

Van olyan lebukás is, amit már kimagyarázni sem akarnak. Büszkén vállalják. Lázár és Orbán Balázs szövetséget ajánlanak a mihazánkosoknak. Ha vezetőikben van csöppnyi hála a programjukat már félig teljesítő kormány iránt, hát nem fognak szabódni.

Szép magyar komédia, de ezt nem Balassi írta. Közben csendben úsznak a hajók a konténerekkel Dubaj felé, bennük Matolcsyék értékei…

