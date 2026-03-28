A választás sokak számára sorsdöntő, az eredménytől teszik függővé, hogy maradnak-e Magyarországon

2026-03-28 12:10:00 CET

Van, aki most készül lépni, más már külföldről figyeli, mi következik a hazai politikában.

Több pár külföldre költözésének dilemmáját mutatja be a Deutsche Welle és a Telex együttműködésének keretében készült riport.

Bóta Balázs és párja azt mondja, amennyiben nem lesz kormányváltás, akkor külföldre költöznek. Véleményük szerint Magyarországon nem tudnak előrejutni, mindemellett kifogásolják a közhangulatot és a korrupció jelenlétét.

Daniéknál már 2022-ben elfogyott a türelem. Elsősorban az egészségügy és az oktatás állapota okozott elégedetlenséget. Berlinbe költöztek, ahol párjával, Fruzsival rövid időn belül munkát találtak. Pozitívan értékelik a német fővárosban szerzett tapasztalataikat. Gyermekük születése azonban ráirányította a figyelmüket arra, hogy hiányzik számukra a családi közeg és Magyarország. Döntésüket az április 12-i választások eredményéhez kötik. Állításuk szerint a Tisza győzelme esetén visszatérnének. Azt mérlegelik, milyen Magyarországon képzelik el a jövőjüket, mi hiányzik számukra, és mivel elégedetlenek.