gyász;Körmendi István;

2026-03-28 15:37:00 CET

Magyarország legidősebb háziorvosa 102 éves volt.

102 éves korában meghalt Körmendi István, Magyarország legidősebb háziorvosa – írja ismerősi körökre hivatkozva a Szombat.

Körmendi István 1923. június 27-én született Budapesten, abban az I. kerületi, Mészáros utcai lakásban, ahol az édesapja három évvel korábban alapította meg a praxisát. Élete végéig ebben a lakásrendelőben gyógyított, Százéves korában vonult nyugdíjba, ami után recepteket már nem írhatott fel, csak vizsgálhatta és tanácsokkal láthatta el a betegeit. 1950-ben szerezte meg az orvosi diplomáját. A Tűzoltó utcai gyermekklinikára került, ám egy év múlva váratlanul átirányították katonaorvosnak a légierőhöz Kunmadarasra. 1955-ig szolgált Veszprémben, majd a budapesti Honvédkórházban is, 1957. április 1-jén vette át édesapja budapesti praxisát.

„Egyetlen dolog volt, ami bár mozdítható, mégsem változtatott helyet a német megszállás ideje alatt. Ez pedig a most is a cserépkályha tetején trónoló szobor: Michelangelo Mózest ábrázoló alkotásának kicsinyített mása. Van abban valami elképesztő, hogy itt ülnek a németek az irodában, intézik az ügyeket, s mindezt mozdulatlan nyugalommal nézi a kályha tetejéről Mózes, kezében a tízparancsolat kőtábláival” – vallotta egy nemrég megjelent könyvben a holokauszt idején átélt élményeiről. Hosszú pályafutása ellenére csak 2020-ban vált országszerte ismertté, amikor Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora személyesen oltotta be a koronavírus elleni vakcinával, és erről fényképes Facebook-bejegyzést tett közzé. Életéről és munkájáról 2022-ben készítettünk portrét.

A Szombat cikke szerint utolsó szavai ezek voltak: – Jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!