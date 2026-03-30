Gázzáremelés

2026-03-30 06:00:00 CEST

Eddig tartott, akkor ezek szerint most már nem óvja Zelenkszkijnél is jobban az ukránokat Orbán Viktor, aki leveszi védő kezeit a kárpátaljai magyarokról is: a kormány ugyanis az Ukrajnába irányuló gázolajszállítások után most a földgázszállítások leállításáról döntött. Pontosabban a tényleges rendelet szerint a központi gázrendszert üzemeltető, Mol-tulajdonú FGSZ-nek majd júliustól kell elzárnia az Ukrajnába futó vezetékeket.

Bár ez kissé csitította a kormányfői bejelentés kiváltotta szakmai felhördülést,

azért az nem lenne jó, ha bármely EU-tagállam szomszédsági vitái nyomatékául elzárhatná a leginkább nemzetközi kereskedelmet bonyolító szállítási útvonalakat.

De hát ez, amiként azt Orbán Viktortól és Szijjártó Pétertől tudhatjuk, csak egy „viszontblokád” a minket orosz olajjal ellátó Barátság vezeték ukrán – sőt, tiszás! – elzárásáért, illetve a keleti gázellátó útvonal orosz állomásai elleni (sikertelen) ukrán támadásokért, ami „műveleti területté teszi Magyarországot”, ami „totális energiablokád”, ami „nagyon durva, súlyos, brutális támadás és dupla bűn Magyarország szuverenitása ellen”, ami „beavatkozás a magyar választási folyamatba”, amit Brüsszel és a hazug ukránok színjátéka ellenére, ha törik, ha szakad, leverünk, le-, fel-, meg- és áttörünk, mert mi magyarok vagyunk, nem hülyék és nem most jöttünk a 6:20-assal.

Egyébként annyi történt, hogy az oroszok két hónapja lebombázták a Barátság olajvezeték egy ukrajnai telepét, amit még javítanak. Bár a Mol az Adria felől is vehet oroszon kívül bármilyen olajat, a kormány inkább leüríti az ország üzemanyag-vésztartalékait. Gázt pedig négy másik csövön is kapunk. A magyar gázblokádot az ukránok könnyűszerrel kiválthatják, az – ez ügyben hallgató – FGSZ több milliárd forint szállítási díjtól esik el, de az ország kereskedelmi megbízhatóságán esett csorba alighanem ennél is nagyobb kárt okoz.

Orbán Győrben azt mondta, a gondokat nem mi okoztuk magunknak.

Hát akkor ki uszít egyre véresebb szájjal az ukránok ellen?