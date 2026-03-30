Negyven új vándorló állatfajt helyeztek nemzetközi védelem alá a világon

2026-03-30 07:12:00 CEST

A hóbagolytól az óriásvidráig.

A vadon élő vándorló állatfajok védelméről szóló bonni egyezmény értelmében negyven új állatfajt helyezett nemzetközi védelem alá az 1979-es bonni egyezmény (CMS) a Brazíliában tartott 15. ülésszakán (COP15).

A legutolsó teljes ülésen jóváhagyott listán szerepel egyebek között a Harry Potter-sorozat által népszerűvé vált hóbagoly (Bubo scandiacus) vagy a feketeszárnyú goda (Limosa haemastica). Ez utóbbi hosszú csőrű madár évente 30 ezer kilométert tesz meg, átszelve az amerikai kontinenst .

A nagy pörölycápa (Sphyrna mokarran) is szerepel a listán, akárcsak a csíkos hiéna (Hyaena hyaena), illetve több víziállat, mint a brazíliai óriásvidra (Pteronura brasiliensis).

A tanácskozást, amelyen 132 ország és az Európai Unió képviselői vettek részt, a brazíliai Pantanalban található Campo Grandéban tartották. A világ legnagyobb mocsár borította területe, amely Amazóniától délre fekszik, egyike a Föld biodiverzitás szempontjából legsokszínűbb vidékének.

A bonni egyezmény jogilag kötelező érvényű, így az aláíró országok törvényi kötelessége védelmezni a kihalással fenyegetett fajokat, megóvni és helyreállítani az élőhelyüket, minimálisra csökkenteni a vándorlásuk akadályait és együttműködési kötelezettségük van a sikeres megóvásban.

A COP15 előtt közvetlenül közzétett egyik jelentés szerint a bonni egyezményben szereplő összes fajnak közel a felénél (49 százalék) csökkenőben van a populáció, és világszinten megközelítőleg minden negyediket fenyegeti a kihalás veszélye.

Egy másik jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy "összeomlóban" van az édesvízi halfajok, így az angolnák vándorlása, amely létfontosságú számukra a túléléshez a természetes élőhelyük romlása, a túlhalászat és a gátak miatt.

"Az egyezmény (...) egy egyszerű, de határozott üzenetre emlékeztet bennünket: a vándorlás természeti jelenség. A kontinenseket átszelve és a távoli ökoszisztémákat összekötve ezek a fajok rámutatnak: a természet nem ismer államhatárokat" - jelentette ki Luis Inácio Lula da Silva brazil elnök egy hete, a konferencia megnyitóján.

"Az állatok védelmezése a Föld életének a megóvása" - szögezte le.

Brazília volt tavaly novemberben a COP30, az ENSZ éghajlati konferenciájának a házigazdája az amazóniai Belém városban.