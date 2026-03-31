Van új Kossuth Lajosunk

2026-03-31 06:00:00 CEST

Nem is csupán Kossuthunk van, hanem egyenesen Deák Ferenccel, a haza bölcsével ötvözve. Ezt tudtuk meg az Orbán-hívők egyikétől, Csizmadia Lászlótól, a Civil Összefogás Fórum elnökétől. "Innen is üzenjük – mondta - a legitim kormányunk leváltására készülő összeesküvőknek, hogy Orbán Viktor miniszterelnökünket - aki ötvözi Deák Ferenc és Kossuth Lajos erényeit - megvédjük.” Ilyen lánglelkű vezérünk, ez aligha vitatható, Szent István és Gömbös Gyula óta nem volt még.

Az Orbán Viktor körül kibontakozó kultusz kezdi elhomályosítani a sztálinista korszak Rákosi kultuszát. “Magyarország is csak addig maradhat a normalitás szigete, ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök”, írta egyik tollnoka, Bayer Zsolt. "Bármelyik nap bekövetkezhet valami olyasmi, ami lángba borít mindent, ezért ebben a helyzetben józanságra, megfontoltságra, előrelátásra, józan ítélőképességre van szükség". Az Európai Unió vezetése azonban felelőtlen. "Az ostobaság, aljasság és rövidlátás börtönébe vannak bezárva". Akik pedig egy szabályos választáson a lakosság szavazataival le akarják győzni az Orbán-kormányt, azok összeesküvők.

Az amerikai külügyminisztertől, Marco Rubiótól pedig azt is megtudjuk, hogy Trump amerikai elnök Orbán politikai sikerét meghatározónak tartja az USA nemzeti érdekei számára. Hát ez igazán evidens. Jól is nézne ki Amerika, ha Orbán megbukik.

Híveinek nem is kell törni a fejüket, hogyan dicsőítsék Orbán Viktort, ehhez ő maga adja meg a hangot: “A mi közösségünk egy szeretetközösség, míg a másik oldalon gyűlöletközösség van”. Kapaszkodjon meg, Kedves Olvasó, felelős miniszterelnökünk már arról beszél, hogy “az ukránok drónpilótákkal foglalnák el Magyarországot”. 2026 februárjában pedig leszögezte, hogy “Ukrajna az ellenségünk”. Majd végre megnyugtatta a lakosságot, és hősiesen kijelentette, hogy “nem lesz hazánk ukrán gyarmat!” (Erre megboldogult József Attilánk sem gondolt, aki 1937-ben oktalanul azt írta: “Adj emberséget az embernek. / Adj magyarságot a magyarnak, / hogy mi ne legyünk német gyarmat”.)

Egy másik orbáni tollnok, Bencsik András szerint “az április 12-i választáson az fog eldőlni, hogy Európában háború legyen vagy béke. Ha a Tisza kerül hatalomra, gondolkodás nélkül belesodorják Magyarországot a háborúba". Még bölcsen hozzá is tette: “Ukrajnában elfogyott a katona, a pénz és a hit, ezért nagy szüksége van Európának arra, hogy minél többeket bevonjon a háborúba”. Mi több, még az atomháború rémét is a falra festette: “nukleáris csapásoktól sem menekülünk meg, ha nem sikerül kimaradni a háborúból”.

Hadd idézzem az orbáni kör másik oszlopát, Stefka Istvánt: "erőszakkal és fegyverrel fenyegetnek bennünket". Mert Ukrajna még mindig a szovjet világban él, az erőszakot, a megszállást, a lerohanást, a megsemmisítést követi. Nem tévedés, ezt Ukrajnára mondta, nem a baráti Putyinra. “Szovjet típusú erőszak üzenete jön most Ukrajnából”. Hát ez az Ukrajna! Nem elég, hogy le akarta rohanni Oroszországot, most még Magyarországot is?

Megvallom, elképzelni sem tudtam ilyen hazug mocskolódást.

Az Európai Unió pedig, folytatódik a hazugságáradat, "csalódás mindannyiunk számára". Nos, hát ezzel részben én is egyetértek, mert nagy csalódás számomra is, hogy az EU mindezt hagyja. Már régen meg kellett volna vonnia Orbánék szavazati jogát, már régen egy fillért sem kellene folyósítani az Orbán-kormányzatnak.

“Mindent meg kell tenni", hogy utat mutassunk – folytatódik az önhitt szóáradat. “Az áprilisi választásokon Orbán, a béke és függetlenség, illetve az ellenzék, a háború és rabszolgaság útja közül választhat Magyarország”.

Az ellenzék választási győzelme tehát rabszolgaságba döntené az országot. És akkor utat sem tudna mutatni Magyarország a világnak. Megdörzsölöm a szemem. Jól látok, jól olvasom ezeket az öntelt és ostoba sorokat?

Isteni szerencse, hogy Orbán Viktor nem Nyugat-Európához akarja kapcsolni Magyarországot, hanem inkább Ázsia felé orientálódik - végülis onnan jöttünk, amikor írni-olvasni sem tudtunk. Isteni szerencse, hogy Orbán megtalálta a hasonszőrű szövetségesét, és a vérbeli demokrata és háborúellenes Putyin a jó barátja és szövetségese.