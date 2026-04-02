Panyi Szabolcsot vádolja kémkedéssel Gulyás Gergely

Gulyás Gergely;

2026-04-02 10:35:00 CEST

Gulyás Gergely nagyon nem akar válaszolni a titkosszolgálati botránnyal kapcsolatos kérdésre. Helyette inkább arról beszélt, hogy miután kiderült: a Tisza legmagasabb köreivel kapcsolatot tartó Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatok megbízásából Ukrajna érdekében dolgozik azon, miként tudja a magyar választásokat befolyásolni, és ez mindenki előtt nyilvánvalóvá vált. A Tisza Párt erről próbálja meg elterelni a figyelmet. Állítása szerint a „kódnevek és az egyéb, senki által már nem követhető történetek” ennek az erre irányuló erőtlen próbálkozások.

Hozzátette, hogy a hatóságok végzik a feladatukat, és ezzel kapcsolatban a lehető legjobb nyilvánosságot is biztosították, de ez nem változtat azon, hogy az egész ügy azért van napirenden, mert a Tisza Párt a balliberális sajtóval összefogva próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy vezetőikhez, Orbán Anitához bejáratos - mondta. Közölte, noha minden információ hosszabb ideje a nyilvánosság rendelkezésére áll, és ezzel is azt próbálják elérni, hogy eltereljék a figyelmet arról: Panyi Szabolcs Ukrajna érdekében idegen állammal, állam titkosszolgálatával a saját hazája ellen együttműködve, a Tisza Párt és Ukrajna érdekében lépett fel.