Rogán Antalhoz köthető üzleti körök vásárolták meg a miniszter feleségének szülőfalujában fekvő kastélyt

felújítás;Rogán Antal;kastély;Dédestapolcsány;

2026-04-09 13:05:00 CEST

Más hasonló épületek iránt nem érdeklődnek annyira.

Rogán Antalhoz köthető üzleti körök vásároltak meg és újítottak fel egy több mint száz éves kastélyt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Dédestapolcsányban - írja a 444.

Ez a település a miniszter feleségének, Obrusánszki Barbarának a szülőfaluja. A tárcavezető és a volt felesége, Rogán-Gaál Cecília 2019 novemberében hivatalosan elvált, ami után Rogán Antal Obrusánszki Barbarával kötött házasságot 2020 végén. Az esküvőt megelőzően a nő és családja Dédestapolcsányban, valamint a környező területeken ezer hektárnyi földet akart vásárolni, de amint erre fény derült, elálltak a tranzakciótól. technikailag a kormányhivatal lehetetlenítette el.

Eközben a kastélyhoz köthető céges körben a LeRoy Kft. mellett a Dunai Fedélzet Vagyonkezelő Zrt. is megjelent, amely 2021-ben végül megvásárolta az ingatlant. A cikkben szereplő személyek - többek között Sztanó Tamás, Lefkovics György és Fintha-Nagy Ádám - különböző pontokon tűnnek fel ezekben a cégekben, ami a 444 szerint Rogán Antal környezetéhez köthető hálózatot rajzol ki. A kastélyhoz köthető cégek között személyi átfedések is láthatók: a Dunai Fedélzetnek ugyanaz az ügyvezetője, mint az egyik Lefkovics–Sztanó-cégnek.

Azt nem tudni, hogy mi a terv az épülettel. A portál kereste Lefkovics Györgyöt és a dédestapolcsányi önkormányzatot is, de nem kapott visszajelzést. Az 1903-ban épített egykori grófi kastély – amely később üdülőként és szociális otthonként is funkcionált – hosszú időn át üresen állt, és folyamatosan romlott, majd tartósan a piacon szerepelt, 2015-ben az Indexis beszámolt róla, akkor 135 millió forintos áron kínálták. A gondosan helyreállított épület nemcsak a településhez viszonyítva kelt erős kontrasztot, hanem a hazai, hasonló korú kastélyok általános helyzetéhez képest is. Ezek iránt ugyanis jellemzően csekély befektetői érdeklődés mutatkozik. Gazdasági szempontból ez Magyarországon nem számít vonzó lehetőségnek, legfeljebb a nyugati határ közelében. Lázár János azóta is igyekszik tőkeerős vállalatok számára értékesíteni a leromlott állapotú ingatlanokat, miközben a közelmúltban derült ki, hogy a Mol és a Richter is visszalépett az üzemeltetéstől. Eközben a tulajdonosok többek között a romhányi, az acsai, valamint a közeli putnoki kastély értékesítését is tervezik, de ezeken túl is számos hasonló épület vár vevőre az országban.