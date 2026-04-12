Videó;választási kampány;pszichológia;parlamenti választás;

Mozgóurna a 13. kerületben április 12-én

Ne kelljen minden nap a politikára figyelni – Az elmúlt 16 év elfárasztotta a magyar népet

Videó.

Van, aki a végén már a pszichológusával is a kampányról beszélt, más egy adventi kalendárium nyitogatásaként élte meg az utolsó heteket, amelyben minden napra jutott egy botrány.

Budapest utcáin arról kérdeztük a szavazás napján a választókat, mennyire viselte meg őket a hosszú ideje tartó kampány, és miben szeretnének a leginkább változást. Utóbbi kérdésre a legtöbben az egészségügyet és az oktatást említették, de van, aki bezáratná a köztévét, és olyan kívánság is volt, hogy ne kelljen minden nap a politikára figyelni.

Az egyik legszürreálisabb pillanat ma az volt, amikor egy IBUSZ-zászló alatt érkező turistacsoport vonult be a párizsi konzulátusra szavazni. Az idegenvezetőjük azt mondta: ez az első programjuk Franciaországban. 