A Demokratikus Koalíció tartja Magyarország legszabadabb eredményváróját

2026-04-12 19:29:00 CEST

Néhány kamera, egy pódium és 12 újságírót, riportert vagy operatőrt látni az ellenzéki párt budapesti, Teréz körúti eredményváróján. Nem úgy tűnik, hogy buli készül. Csak Dobrev Klárát és Rónai Sándort láttuk bejönni az épületbe. Az ellenzéki párt elnöke ki is állt tartani egy rövid beszédet. – Nagy ellenszélben kellett dolgozniuk, köszöni mindenkinek előre is – mondta. Az eredmények ismeretében visszatér.

A sajtóregisztrációkat sem ellenőrzik. Ez itt a tizenpár résztvevővel valószínűleg Magyarország legszabadabb rendezvénye ma este.