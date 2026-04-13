Magyar Péter tájékozódik a Hernádi-ügyben, a Nagy-Magyarország térképekben nem lát semmi kivetnivalót

Magyar Péter;

2026-04-13 16:42:00 CEST

Nem véletlenül nem adták ki korábban Hernádi Zsoltot a magyar bíróságok, mert úgy ítélték meg, hogy a volt miniszterelnök ügyében nem mindenben volt biztosított az objektív és pártatlan igazságszolgáltatás - közölte Magyar Péter arra a kérdésre, hogy ki fogják-e adni Hernádi Zsoltot Horvátországnak.

A Tisza Párt elnöke jelezte nem akar elhamarkodott döntést mondani, mert meg kell néznie az információkat, amelyeket jelenleg nem ismer. Hozzátette: ezek olyan classified, titkosított információk, amelyeket földi halandóként ma Magyarországon nem lehet megismerni, de kormányra kerülve hozzá fog férni, és akkor vissza tud térni erre a kérdésre.

A horvát–magyar együttműködésről szólva úgy fogalmazott, történelmi bűn Orbán Viktor részéről, hogy ennyire fagyossá vált a viszony Horvátország és Magyarország között, holott korábban nagyon jó kapcsolat volt a két ország között. Emlékeztetett arra, hogy energiában is sok az együttműködés, rengeteg magyar imádja Horvátországot és jár oda, kulturális téren is sok a kapcsolódás, magyarok élnek Horvátországban, és horvátok élnek Magyarországon, békében. Hangsúlyozta: közös történelem köti össze a két országot, ezért szerinte inkább a jövőbe kellene tekinteni, és amennyire lehet, javítani a viszonyt.

Az Orbán Viktor irodájában található Nagy-Magyarország-térképről azt mondta, nem emlékszik pontosan, milyen térkép van a miniszterelnök falán, de mintha azt mondták volna, hogy egy dunai vízgyűjtő térképről van szó. Világossá tette: Magyarországnak van történelme, és a Nagy-Magyarország-térkép sok helyen megtalálható az országban. Szerinte a magyarok nem tagadják le a múltjukat, szeretettel emlékeznek rá, és nem tagadják le ezt az ezer évet sem. Hozzátette: nyilván voltak változások Magyarország területi nagyságában, volt, amikor egyes területek nem tartoztak oda, máskor igen, de alapvetően ez a térkép terjedt el, és ebben ő semmi kivetnivalót nem lát. Kiemelte:

ez nem jelent revizionizmust,

és szerinte ebből nem következik semmi olyan, hogy a magyar miniszterelnök hivatalában vagy akár egy sálon megjelenik egy ilyen térkép. Úgy vélte, az Osztrák–Magyar Monarchiára visszagondolva is sok jó dolgot lehet találni, hiszen akkoriban sok minden fejlődött Horvátországban, Dalmáciában és Magyarországon is. Hozzátette: a magyarok ezt egyfajta aranykorként látják, ugyanakkor biztos benne, hogy senki nem volt hibátlan. Magyar Péter inkább a jövőre koncentrálna, és ő maga örömmel menne Horvátországba, miközben Magyarországra is meg fogják hívni a horvát miniszterelnököt.