Juhász Attila versei

boldogság;versek;

2026-04-18 08:00:00 CEST

holtág; lelet

holtág

nők illatával

a fák koratavasz-fényt

szívnak magukba



nádas szárazvirágát

becézi még a holtág

lelet

feketeszőlő

maradékát szemeltük

ahogy kiléptünk

hatalmas tűz ütött ki



pépesre olvadt

a zuhanyfülke-szentély

egy kávézóban

ráértünk reggelizni



valami könnyűt

helyi frisset keresve

nem szólt sziréna

a zene sem szakadt meg



vizet vettem még

mentünk a mélygarázsba

hűtött légtérrel

két szép nap is mögöttünk



kinavigáltunk

a nagy panelnegyedbe

nem jött utánunk

a hegy s a hegyi zápor



árnyékba álltam

amíg fent készülődtél

telefon mérte

jelen-múló időnket



vészvillogóval

álltunk meg elköszönni

aztán a táblák

vezettek összevissza



s hamar megírtuk

milyen boldog nap ez még