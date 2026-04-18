Juhász Attila versei

holtág; lelet

holtág

nők illatával
a fák koratavasz-fényt
szívnak magukba

nádas szárazvirágát
becézi még a holtág

lelet

feketeszőlő
maradékát szemeltük
ahogy kiléptünk
hatalmas tűz ütött ki

pépesre olvadt
a zuhanyfülke-szentély
egy kávézóban
ráértünk reggelizni

valami könnyűt
helyi frisset keresve
nem szólt sziréna
a zene sem szakadt meg

vizet vettem még
mentünk a mélygarázsba
hűtött légtérrel
két szép nap is mögöttünk

kinavigáltunk
a nagy panelnegyedbe
nem jött utánunk
a hegy s a hegyi zápor

árnyékba álltam
amíg fent készülődtél
telefon mérte
jelen-múló időnket

vészvillogóval
álltunk meg elköszönni
aztán a táblák
vezettek összevissza

s hamar megírtuk
milyen boldog nap ez még