Juhász Attila versei

holtág
nők illatával
a fák koratavasz-fényt
szívnak magukba
nádas szárazvirágát
becézi még a holtág
lelet
feketeszőlő
maradékát szemeltük
ahogy kiléptünk
hatalmas tűz ütött ki
pépesre olvadt
a zuhanyfülke-szentély
egy kávézóban
ráértünk reggelizni
valami könnyűt
helyi frisset keresve
nem szólt sziréna
a zene sem szakadt meg
vizet vettem még
mentünk a mélygarázsba
hűtött légtérrel
két szép nap is mögöttünk
kinavigáltunk
a nagy panelnegyedbe
nem jött utánunk
a hegy s a hegyi zápor
árnyékba álltam
amíg fent készülődtél
telefon mérte
jelen-múló időnket
vészvillogóval
álltunk meg elköszönni
aztán a táblák
vezettek összevissza
s hamar megírtuk
milyen boldog nap ez még