választás;

2026-04-17 06:00:00 CEST

Hogy nem szeretjük az önkényuralmat, azt már 1956-ban megmutattuk, 1989-ben pedig mi indítottuk el a vasfüggöny lebontását. 2010-ben elutasítottuk a globalizáló, kifáradó liberális modellt és esélyt adtunk az akkor kibontakozó illiberális mintázatnak, majd most, 2026-ban ország-világ előtt megmutattuk, hogy a szélsőjobb útja nem kell, mert az csak a nyomorba, a hatalommal való visszaéléshez, egy korrupt, romlott banda hazugságvilágába vezet. A lengyelekkel együtt elsők voltunk a kommunizmus lebontásában, és most elsők vagyunk a szélsőjobb elutasításában is.

Nem meglepő, hogy szinte az egész világ követte e pici, számokban jelentéktelen ország választását, hiszen rendre mi vagyunk a meglepetés. Mi támadtuk a demokráciát, a jogállamot, az Európai Uniót, odasimultunk a népirtással és háborús bűncselekményekkel vádolt Putyinhoz, Trumphoz és Netanjahuhoz, felrázva ezzel a szundikáló nyugat immunrendszerét, hogy aztán élesen szembeforduljunk mindezzel. De melyik ország lenne hitelesebb kritikusa az illiberalizmusnak, mint az, amelyik elsőként adott neki talajt?

Összeomlott a liberális világrend, de az azt helyettesítő illiberális berendezkedés is elindult az összeomlás felé. Európa leválik az USA-ról, nem enged az embertelen orosz hatalmi törekvéseknek, saját lábára áll. Mert Európának - szemben Putyin Oroszországával, Trump Amerikájával, Netanjahu Izraelével és a megbukott Orbán Magyarországával - van lelkiismerete. És ami a számunkra a legfontosabb: kiderült, hogy nekünk, magyaroknak is van. Felismertük, hogy a szakértelem, a tudás és a műveltség hiányát nem lehet a végtelenségig hazudozással pótolni.

Abból az alapvető keresztény tanításból töltekeztünk, ami szerint minden ember Isten gyermeke; és abból a meggyőződésből, hogy igazságosság és méltányosság nélkül nincs társadalom, nincs sem piac- sem államgazdaság, és ezek nélkül még a NER is összeomlik. De abból is, hogy tudás, szakértelem és szabadság nélkül nem tudjuk előteremteni azt az anyagi hátteret, amivel erkölcsi értékrendünket érvényesíteni tudnánk.

Bródy János dala szerint “megfordult velünk a világ” - most azonban mi fordítottuk meg a világot.

A szerző közgazdász.