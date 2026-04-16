Péterfalvi Attila: Sem okom, sem szándékom nincs lemondani

2026-04-16 13:57:00 CEST

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke a Népszava kérdésére egyértelművé tette: kitölti kilencéves mandátumát, esze ágában sincs lemondani a parlamenti választás eredménye miatt.

Péterfalvi Attila lapunknak küldött válaszában leszögezte, 1988 óta foglalkozik az információs jogok érvényesülése feltételeinek megteremtésével és biztosításával. A NAIH elnöke emlékeztetett, 2001-ben Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök javaslatára „az Országgyűlés az adatvédelmi biztos választásáról szóló 86/2001. (XII. 13.) OGY határozattal, a képviselők elsöprő többségének szavazatával hat évre adatvédelmi biztosnak választott. Ezen – kormányzati ciklusokat átívelő – időszak alatti éves beszámolóimat az Országgyűlés minden alkalommal, nagy többséggel támogatta és fogadta el.”

„Az Alaptörvény és az Infotörvény hatályba lépése óta a köztársasági elnök kinevezése nyomán immár második megbízatásomat töltve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének megtisztelő, egyszersmind rendkívül felelősségteljes feladatát látom el. A hatóság független működésének garanciáit nemcsak az Alaptörvény és az Infotörvény hanem az Európai Unió Magyarországon közvetlenül hatályosuló és alkalmazandó jogi aktusa (GDPR), valamint az Európai Unió Bíróságának kimunkált esetjoga is biztosítja. E függetlenségi biztosítékok egyik kiemelkedő eleme, hogy a megbízatás időtartama kormányzati ciklusokhoz semmilyen módon nem kapcsolódhat” – szögezte le Péterfalvi Attila, hozzátéve: a NAIH szakmai tevékenységének nemzetközi elismertsége és beágyazottsága mind az adatvédelem, mind az információszabadság területén kiemelkedő. „Ezt egyrészt a mértékadó európai uniós intézményekben és nemzetközi szervezetekben történő aktív részvételünk, másrészt a Hazánkban a Hatóság által szervezett számos nemzetközi konferencia pozitív visszajelzései igazolják”.

A hatóság vezetését 2020-ban kilenc évre vállaltam. Szakmai tevékenysége az éves beszámolók alapján bárki számára megismerhető. Ezek alapos tanulmányozásával a kedves Olvasó megbizonyosodhat arról, hogy a Hatóság szerepe a fékek és ellensúlyok rendszerében – létrejötte óta folyamatosan – kiemelkedő volt – magyarázta Péterfalvi Attila, aki szerint a NAIH teljesítményét sem az Európai Unió intézményei, sem más, alapjogokkal foglalkozó nemzetközi szervezet a Magyarországgal szemben megfogalmazott kifogásaiban nem kérdőjelezte meg, sőt, az ezekkel a szervezetekkel folytatott párbeszéd során azt mindenkor elismerés övezte és övezi napjainkban is. „Mindezek alapján sem okom, sem szándékom nincs a hatóság elnöki megbízatásáról lemondani” – nyomatékosította Péterfalvi Attila.