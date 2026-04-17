A fiatalok lázadása

2026-04-17 06:00:00 CEST

„Nézem őket, próbálom hallgatni őket, de nem értem. Mert amit mondanak, azt vagy én nem értem, vagy ők nem mondják jól, ez még nem világos” – vallotta be Orbán Viktor botladozó nyelvvel mindössze két nappal a választások előtt, amikor a rendszerbontó nagykoncertről kérdezte Rónai Egon. Most az egész ország azt találgatja, hogy vajon tudta, sejtette, érezte, vagy fogalma sem volt Orbánnak arról, hogy a magyar emberek ezekkel a fiatalokkal az élen hamarosan egy akkora sallerrel és kokival zavarják el a hatalomból, amiből valószínűleg már nincs felállás. De az ATV stúdiójában a kezeit tördelő miniszterelnök tudtán kívül előre megfogalmazta veresége egyik fő okát. Nem érti a fiatalokat. Már jó ideje nem érti, de gyanítom, hogy nem is próbálkozott ezzel. Egyszerűen nem számolt a megjelenésükkel a közéleti porondon. Márpedig a választásokat megelőző közvélemény-kutatási adatokból – például a 21 Kutatóközpont eredményeiből – az látszott, a 29 év alattiak kiemelkedően nagy része, 80-90 százaléka mondta, hogy el fog menni szavazni.

Szabó Andrea társadalomtudós és csapata 2024 elején ötödik alkalommal végzett kutatást a magyar egyetemisták körében, és már akkor, a Tisza Párt megjelenése előtt pontosan látszott, hogy a fiatalok egészen mást gondolnak a világról, mint amit a Fidesz sulykolni próbál, csak éppen nem volt olyan erős politikai szereplő, aki ezt képviselte volna. Kiderült, hiába az iskolai ideológiai nevelésre irányuló kísérletek, a már teljes egészében az Orbán-rendszerben szocializálódott fiatalok világnézete a 2010-es évek végén a bal-balközép és liberális irányba mozdult el. Elégedetlenek azzal, ahogy az országban mennek a dolgok, kiemelkedően fontosak számukra a demokratikus értékek és az európai identitás, amivel szemben eszükben sincs harcolni. Toleránsak, befogadóak, többségük elutasítja a konzervatív női-férfi szerepfelfogást, és nem kérdés számukra, hogy az azonos neműek szerelme pont ugyanolyan, mint a heteroszexuálisoké. A Fidesz ebben a kérdésben is súlyosan tévedett, amikor aljas módon megpróbálta a homoszexualitást összemosni a pedofíliával, vagy az „LMBTQ-propaganda” ellen uszított.

Ezeket az eredményeket akár el is lehetett volna intézni egy legyintéssel, azzal, hogy ez végül is csak az egyetemisták véleménye, akik a fiatalságnak egy kisebb rétegét jelentik. De a Fidesz éppen saját eredettörténetének tanulságait felejtette el. Nevezetesen, hogy ha az egyetemisták körében történik valami váltás, az szépen lassan átszivárog az egész generációra és végül az egész társadalomra, hiszen ma már legtöbbször az ifjúság szocializálja az idősebbeket, és nem fordítva. „Legalább a gyerekeimnek legyen jobb, ha már mi ebben éltük a legjobb éveinket” – érvelnek sokan az idősebbek közül. Erre a mezőre lépett be Magyar Péter és a Tisza két évvel ezelőtt, s tarolt most hatalmasat, óriási bizalmi tőkét kapva a magyaroktól. De van még egy feltűnő különbség a fiatalok és az idősebb generációk között, aminek később nagy jelentősége lehet: a vasárnap éjjel Budapest utcáin ünneplő fiataloktól még a legnagyobb örömmámorban is távol áll a személyi kultusz. Bár szimpatizálnak a hamarosan hivatalba lépő kormánypárt arcaival, nem felejtik el hozzátenni: ha nem csinálják jól a dolgukat, őket is elküldjük a hatalomból.