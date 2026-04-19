Hat számot kellett volna eltalálni hatvanmillió forintért, ez most senkinek sem sikerült

Sz. Zs.

2026-04-19 22:15:00 CEST

A következő vasárnap már 155 millió forint lesz a tét.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

27 (huszonhét)

30 (harminc)

31 (harmincegy)

45 (negyvenöt)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 695 505 forint;

4 találatos szelvény 1084 darab, nyereményük egyenként 9625 forint;

3 találatos szelvény 19 455 darab, nyereményük egyenként 3260 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 1 sorsolás óta nem volt, a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 155 millió forint lesz.