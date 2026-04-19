Hat számot kellett volna eltalálni hatvanmillió forintért, ez most senkinek sem sikerült

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (tizenhat)
22 (huszonkettő)
27 (huszonhét)
30 (harminc)
31 (harmincegy)
45 (negyvenöt)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 695 505 forint;
4 találatos szelvény 1084 darab, nyereményük egyenként 9625 forint;
3 találatos szelvény 19 455 darab, nyereményük egyenként 3260 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 1 sorsolás óta nem volt, a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 155 millió forint lesz.